Forenede Danske Motorejere (FDM) laver hvert år et AutoIndex, der viser, hvor tilfredse danskerne er med deres bil.

Og igen i år er det BMW, som danskerne er mest tilfredse med. På listen optræder 23 bilmærker. Det skriver FDM mandag i en pressemeddelelse.

BMW er hverken gået frem eller tilbage, men det er alligevel nok til at holde førstepladsen, selvom Mercedes-Benz på andenpladsen er gået 0,5 procent frem siden sidste år.

Ud af de 23 bilmærker er det kun Volvo og Fiat, der er gået tilbage. Det gør de med henholdsvis 0,3 og 0,1 procent.

Foto: MARIO TAMA Vis mere Foto: MARIO TAMA

AutoIndex bliver lavet på baggrund af 23.000 danskere, der har svaret på mere end 120 spørgsmål om deres bil, værksted og forhandler.

Mærkerne Tesla og Dacia er nye på listen, og de har været med til at trække feltet op.

Forenede Danske Motorejere skriver således, at tilfredsheden har været rekordhøj i denne omgang.

Det ses ved, at det gennemsnitlige inddekspoint er på 868. Et bilmærke kan maksimalt opnå 1.000 point. Derfor er tallet det højeste, siden AutoIndex startede i 2003.

Tesla leverer en flot debut som nummer seks på listen. Det er noget, der imponerer den biltekniske redaktør hos FDM, Søren W. Rasmussen.

»Tesla har formået at lave gode biler, der lever op til folks forventninger. De er meget begejstrede, og det er rigtig positivt med nye biler på markedet, der kommer med fornyelse og kvalitet.«

Det andet nye mærke på listen er Dacia, som er placeret som nummer 19. En placering, der ikke overrasker Søren W. Rasmussen.

»Det er svært for et relativt billigt bilmærke at leve op til kø­bernes forventninger til kvaliteten i en moderne bil. For det er jo ikke sikkert, at folk, der lægger 150.000 kr. for en bil, synes, at det er en lav pris.«