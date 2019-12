Et par sokker. Nye underhyler. Eller måske - hvis du gør dig umage - et flot slips.

Hører du også til dem, der hvert år kæmper med at finde den perfekte gave til manden, der har alt, så læs med her.

Danske Spil har nemlig et bud på en løsning, der - med lidt (eller meget) held - kan gøre manden i dit liv til millionær.

Og måske er du også selv sådan én, der ikke kan finde på andet at ønske dig end en ny kop til samlingen?

Et par tilsyneladende helt almindelige underbukser med en række gyldne Lottotal.

I givet fald kan spilgigantens bud på en julegave-idé måske også være en mulighed på din ønskeseddel?

Danske Spil har nemlig taget temperaturen på danskernes forhold til gaver, og forbløffende mange synes selv, at de både giver og ønsker sig det, de selv betegner som 'en kedelig' julegave.

I undersøgelsen fra Yougov svarer 63 procent, at de har ønsket sig kedelige gaver.

Her tænkes der for eksempel på sokker, underbukser og kaffekopper.

Næsten hver 4. kvinde har på et tidspunkt ønsket sig kopper, mens det hos mændene er underbukserne, der hitter. Bokseshorts og speedos har stået på ønskesedlen hos 31 procent af mændene.

Vores idéforladte ønsker og gaver kommer ikke bag på livsstilsekspert Christine Feldthaus.

»På den måde har vi ikke udviklet os i løbet af de sidste 20 år. Vi har en forestilling om, at vi er vildt kreative, men når det kommer til stykket, gør vi, præcis som vi plejer. Vi er simpelthen spejlblanke, når vi bliver bedt om at lave en ønskeseddel,« siger hun i en pressemeddelelser fra Danske Spil.

Livsstilseksperten mener, at det i høj grad skyldes, at vi lever i et overflodssamfund, hvor de fleste af os har alt, hvad vi har brug for.

»Og hvis vi mangler noget, går vi selv ud og køber det. Derfor bliver det ofte sokker og underbukser, der kommer på ønskesedlen. Det kan man jo altid bruge,« forklarer hun.

Derfor tilbyder Dansk Spil nu - i en begrænset periode - at du kan købe kedelige gaver, som kan forsøde tilværelsen væsentligt for modtageren.

I løbet af to uger vil du kunne købe underbukser, kopper og andre kedelige gaver, som samtidig indeholder en lottorække.

Og hvem ved: Måske kan du efter 24. december sande, at julen varer længe - giver mange penge.