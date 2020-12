Julen i 2020 bliver for nogle langtfra den velkendte hyggelige jul, som vi er vant til.

Regeringen og sundhedsmyndighederne har anbefalet, at man maksimalt samles 10 personer juleaften, og opfordret til at se så få personer som muligt.

Det har fået forskellige danskere til at tage et aktivt valg og holde jul alene. Enten fordi de selv er i risikogruppen, eller fordi de ikke vil risikere at smitte andre. Nogle af de mennesker har B.T. snakket med for at høre om, hvorfor de har valgt at holde jul alene.

Jette Kruse, 67 år og fra Børkop

»Jeg vil ikke risikere at smitte nogen eller risikere at blive smittet selv. Jeg synes, det er horribelt gjort mod alle de andre, hvis man smitter. Hvis folk ikke kan lide en lille smule for at stoppe en smittekæde, så ved jeg ikke hvad,« fortæller 67-årige Jette Kruse, der ellers plejer at holde jul med sin datter.

Jette Kruse kommer til at bruge sin juleaften for sig selv. Hun er i risikogruppen og vil ikke smittes eller smitte andre. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Jette Kruse kommer til at bruge sin juleaften for sig selv. Hun er i risikogruppen og vil ikke smittes eller smitte andre. Foto: PRIVATFOTO

Jette bor til dagligt i Børkop og er selv i risikogruppen. Hun har problemer med sine luftveje. Hun har valgt at holde jul alene i år for at skåne sig selv, selvom hun kunne holde jul sammen med andre.

»Det vil jeg ikke være en del af. En enkelt juleaften fra eller til, det gør mig sgu ikke noget. Jeg synes ikke, at folk tager nok hensyn til andre ved ikke at gå op i corona.«

Hun opfordrer til, at folk tænker sig om en ekstra gang, når man skal holde jul i år. For Jette er planen lagt ned til mindste detalje for at gøre julen hyggelig, på trods af at hun er alene juleaften.

»Jeg kommer til at lave noget god mad til mig selv, og der skal selvfølgelig høres julemusik hele aftenen. For at hygge lidt mere vil jeg pakke en gave op i ny og næ. Alle dem, der skal holde jul alene, burde forsøge at hygge mere for at få en god jul.«

Allan Persson, 39 år og fra Aarhus

39-årige Allan Persson skal holde jul alene i Aarhus. Han har taget et valg om at holde jul alene af flere årsager.

»Jeg er sikker på, at jeg nok skal få det hyggeligt trods omstændighederne. Det er ikke risikoen værd at finde sammen med nogle venner og holde jul.«

Allan skulle have holdt jul med sin datter på tre år, men det sted, hvor de skulle have været, var de allerede 10 personer. Derfor har han valgt at give sin datter til sin ekskæreste i år, selvom det var Allans tur til at holde jul med datteren.

Allan Persson er en af dem, som har valgt at holde jul alene. Han kan ikke give sin datter en magisk jul på grund af corona og derfor holder datteren jul med sin mor. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Allan Persson er en af dem, som har valgt at holde jul alene. Han kan ikke give sin datter en magisk jul på grund af corona og derfor holder datteren jul med sin mor. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg skulle egentlig have min datter til jul i år. Jeg har dog valgt at give hende til min ekskæreste, for jeg kan ikke give den magiske jul, min datter fortjener. Så for mig bliver det bare en normal dag med intet, der lugter af jul. Året taget i betragtning giver det ingen mening i mit hoved, hvis ikke man kan holde jul i år med dem, man har nærmest.«

PSYKOLOG: HER ER GODT RÅD TIL AT HOLDE JUL ALENE Psykolog Carsten Juul kommer med nogle gode råd til dem der skal holde jul alene i år:



»Lad vær med at dvæle ved aleneheden, så forværrer man ensomhedsfølelsen voldsomt.« »Det virker ikke at gruble over, at det er en coronajul, udfordre sig selv på den tankegang, at man bruger alt sin tid på at føle sig ensom.«



»Det er ikke en rar situation, men man er nød til at tolerere, at man ikke nødvendigvis er så glad som man plejer at være i julen.« »Man er nødt til at blive god til ikke at have det så godt, alligevel skal man vælge at gøre de ting man ellers har lyst til, og sørge for at have det hyggeligt.«

Allan er dog fuld forstående over for andre, der står og overvejr, hvad de skal gøre juleaften.

»Det er sindssygt dilemmafyldt. Alle de dilemmaer, der er forbundet med corona. Jeg forstår egentlig godt dem, der holder jul flere samlet, og på den anden side forstår jeg ikke, at det er risikoen værd at kunne smitte andre.«

Birte Sørensen, 82 år og fra Ry

Birte Sørensen kommer ikke til at kede sig til jul, for helt alene kommer den 82-årige kvinde fra Ry ikke til at være. Hun skal bruge julen alene i sit rækkehus, hvor hun kommer til at snakke en del med sine børn over Facetime.

Birte Sørensen holder jul for sig selv i år. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Birte Sørensen holder jul for sig selv i år. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg kommer heldigvis ikke til at føle mig alene. Jeg er heldig og godt stillet, fordi jeg har flere muligheder for at forsøde julen lidt ved at snakke med min familie. Det er mit eget valg at holde jul alene på grund af corona.«

Julen bliver dog ikke helt den klassiske jul for Birte. Hun har lagt en skarp plan for, hvad juleaften skal bestå af, nu hvor den ikke står på dans om træet.

»Jeg regner med at se fjernsyn og spise lidt ekstra godt. Jeg skal skrive lidt på min blog, hvor jeg fortæller om min stille og rolig juleaften. Så skal jeg lære lidt spansk, som jeg gør til dagligt. Jeg er heldig, at jeg kan bruge min computer, jeg er en af de gamle, der kan finde ud af det,« fortæller en grinende Birte til B.T.

»Når corona er ovre, holder vi en kæmpe julefest med familien,« siger Birte, der også synes, at andre skal vente med store fester, til coronaen er væk.

Alis Meilandt, 66 år og fra Ribe

Alis har haft kræft og vil gøre meget for at undgå at blive smittet med corona. Derfor holder hun jul alene sammen med sin hund Belladonna.

»Jeg er jo i den skrøbelige alder,« fortæller Alis og griner, mens hun fortsætter: »Mine sønner og jeg havde planlagt, at vi skulle i sommerhus og holde jul. Den ældste kommer fra København, og da borgmesteren var ude og anbefale, at man bliver hjemme, samtidig med at smitten stiger, så var der ikke andet for end at aflyse.«

Alis skal bruge julen sammen med sin hund og ellers står den på Netflix og julemusik. Vis mere Alis skal bruge julen sammen med sin hund og ellers står den på Netflix og julemusik.

Alis plejer at gå i kirke juleaften, men kirke bliver der intet af i år.

»Jeg plejer at tage i kirke, men har ikke billet til det i år. Der kan man også risikere at komme for tæt på folk, der kan smitte. Så min aften kommer til at være, hvor jeg laver lidt god mad, og så står den ellers bare på, hvad Netflix kan tilbyde.«

»Jeg skal selvfølgelig også høre julemusik, men julegaverne må vente. Så hysterisk er jeg heller ikke, om jeg får dem juleaften,« slutter Alis af med mens hun griner.