Det ser ikke ud til, at det bliver til mange udlandsrejser den kommende sommer. Det har coronakrisen fået sat en stopper for.

Men det betyder ikke, at danskerne har planer om at blive hjemme i stuerne.

»Vi havde en periode, hvor det så ud som om, at sommerferien ville blive problematisk for os, men så kom den lidt positive melding fra statsministeren i påsken,« lyder det fra Jesper Maack, der PR- og Kommunikationschef hos Bornholmslinjen.

De har nemlig oplevet en markant stigning i salget af færgebilletter til Bornholm, efter Mette Frederiksen på et pressemøde før påsken meddelte, at man langsomt ville lempe på nedlukningen af Danmark.

Her kan du salget af billetter mellem Rønne og Ystad, som er den rute Bornholmslinjen primært sejler. Foto: Bornholmslinjen Vis mere Her kan du salget af billetter mellem Rønne og Ystad, som er den rute Bornholmslinjen primært sejler. Foto: Bornholmslinjen

»Danskerne søger mod Bornholm lige nu, og det er vi selvfølgelig glade for,« siger Jesper Maack.

Han fortæller, at man allerede nu har sat 50 flere afgange ind hen over sommeren.

»Det skal foregå på en måde, så vi er sikre på, at hvis der fortsat er restriktioner, så kan vi tilbyde en tur, hvor man ikke sidder alt for tæt,« forklarer han.

Dog har Bornholmslinjen mistet en stor gruppe, der ellers altid har været klar til at hæve billetsalget hen over sommeren: Tyskerne.

Vi plejer at have mange tyske turister, der besøger Bornholm, men det skal vi nok ikke regne med denne sommer Jesper Maack, der PR- og Kommunikationschef hos Bornholmslinjen

»Vi plejer at have mange tyske turister, der besøger Bornholm, men det skal vi nok ikke regne med denne sommer,« siger Jesper Maack og fortsætter:

»Derfor er vi glade for, at danskerne kan fylde en del af det hul ud.«

Det er dog heller ikke en stigning, der kan sammenlignes med det sædvanlige sommersalg.

»Det er stadig et lavere antal, vi har været oppe at ramme, end det vi solgte hen over sommeren sidste år,« siger Jesper Maack.