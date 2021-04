De seneste mange måneder har regeringen frarådet rejser til hele verden. Så da regeringen for nylig præsenterede nye lempede rejsevejledninger, poppede rejsebranchen champagnen og så frem til et længe ventet boom i salget.

»Lige da vi hørte det, blev vi glade. Det er jo noget, vi har glædet os til i små 13 måneder,« fortæller Bjarke Hansen, der er administrerende direktør i Primo Tours, men som også ejer Århus Charter, SunCharter, Beach Tours og SkiNetworks.

Men en stor rejsefest blev det ikke til. Det skriver Finans.

Det har Primo Tours virkelig kunnet mærke på salget. Selvom der kommer bestillinger ind, så er der langt færre end normalt.

»Jeg vil skyde på, at vi kun sælger 40 procent af det, vi normalt gør i samme periode. Der er ikke mange bestillinger i maj og juni. Juli er højsæsonen, her har vi normalt 30 fly om ugen. Nu tror jeg måske kun, vi har det halve,« siger Bjarke Hansen.

For nogle selskaber betyder det også, at priserne er helt i bund. Travelmarked.dk, der sammenligner priser, har kigget på flere forskellige rejsemål, og ved mange er priserne op imod halveret.

»Normalt vil de koste 30 til 50 procent mere. Men det gør de altså ikke i år. Der er rigtig mange ledige flypladser og hotelværelser for den sags skyld, og det skyldes manglende efterspørgsel, og det gør, at priserne er helt i bund,« siger Ole Stouby, direktør i Travelmarket og fortsætter:

»På de europæiske storbyer som Barcelona, Paris og Rom er det usædvanligt lave priser. Det er en helt speciel situation.«

Så billige er rejserne lige nu Travelmarket har sammenlignet priser på populære storbydestinationer fra 2019 med 2021. Gennemsnitsprisen på flybilletter til rejsemål i Europa er faldet med 27 procent. Neden for kan du se forskellen med afrejse fra Billund i juli måned: Barcelona: I 2019 kostede en flybillet 1.312 kroner.

I 2021 koster den 730 kroner.

Det er et prisfald på 44 procent og det billigste nogensinde. Paris: I 2019 kostede en flybillet 1.601 kroner.

I 2021 koster den 973 kroner.

Det er et prisfald på 39 procent. Det har kun været billigere i 2010. Rom: I 2019 kostede en flybillet 1.233 kroner.

I 2021 koster den 686 kroner,

Det er et prisfald på 47 procent og det billigste nogensinde.

Et eksempel på en nu meget billig rejse, kan ifølge Ole Stouby være en tur til Malta. Her kan to voksne og to børn komme afsted for 1.700 pr. mand inklusiv firestjernet hotel. Og det plejer altså at koste det dobbelte.

Men det med at sætte prisen ned for at tiltrække kunder, er ikke noget for Bjarke Hansen ved Primo Tours.

»Vi laver ikke brandudsalg. Det skal ikke gå ud over dem, der har bestilt i god tid, så de kunne have fået en meget billigere rejse, hvis de havde ventet. Nogle sælger måske billigt ud for at få booket flyene op, men det gør vi ikke,« siger Bjarke Hansen.

Bjarke Hansen peger på vaccinen som en mulig årsag til, at folk holde igen med at bestille ferien. Det er nemlig ikke alle, der endnu er vaccineret, og vaccineprogrammet laves jævnligt om.

»Danskerne sidder og venter på, at de skal vaccineres, så de kan rejse uden de store problemer,« siger Bjarke Hansen.

Lige nu er det nemlig sådan, at man skal kunne vise en ny negativ test, før man vender retur til Danmark. Og det giver ifølge Bjarke Hansen også udfordringer.

For eksempel plejer Primo Tours at sende rejsende til den portugisiske ø Porto Santo, der under hele coronapandemien har haft en meget lav smitte.

Men på Porto Santo er der intet testcenter. Så det betyder, at Primo Tours skal flyve eller sejle deres rejsende gæster til en anden ø – med et højere smittetryk – for at så at få dem tilbage til Porto Santo og derefter tilbage til Danmark.

»Der er nogle ting, som slet ikke giver mening. Det er rigtig svært for os. Vi vil ikke øge faren for corona, men man bliver frustreret, når reglerne virker besværlige, bare for at være besværlige,« siger Bjarke Hansen.