I tredjeverdenslande og i brændpunkter langt fra Danmark diskuterer forældre aldrig, om deres børn skal vaccineres.

Det gør et stigende antal forældre herhjemme, og det er dødsensfarligt, mener generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen M. Andersen.

»Vaccineskepsis kan koste dyrt. Ikke mindst i en global verden, hvor vi ynder at rejse. I vinter blev flere danskere ramt af mæslinger i Frankrig – et land, hvor under halvdelen mener, at vacciner er sikre,« skriver han i en kommentar i Berlingske.

»Da de kom hjem, smittede de videre.«

I sin opsang til blandt andet danskerne henviser han til et nyt globalt studie fra The Wellcome Trust, som viser, at mere end en fjerdedel af europæere tvivler på, at vacciner er sikre.

I Danmark mener kun 68 procent, at de er sikre.

Fakta om mæslinger Mæslinger er en luftbåren virus, som kan hænge i luften i op til fire timer. Smitte sker ved et nys eller hosten. Symptomerne er hosten, øm hals, røde øjne, feber og et rødt udslæt på huden. Kilde: Statens Serum Institut.

En af forklaringerne er ifølge generalsekretæren i UNICEF Danmark, at vi herhjemme ikke har de samme dyrtkøbte erfaringer med sygdomme, skader og død, som andre lande har.

Vi har udryddet sygdomme som kolera og polio, hvorfor nogle danske forældre i stedet bliver bange for det, som har holdt sygdommene væk. Vaccinationer.

Generalsekretær Steen M. Andersen, UNICEF Danmark. Foto: Jakob Colville-Ebeling Vis mere Generalsekretær Steen M. Andersen, UNICEF Danmark. Foto: Jakob Colville-Ebeling

Nogen lytter ikke til fakta, men i stedet til 'anekdoter om en venindes venindes datter, der pludselig blev syg efter at være blevet vaccineret', skriver Steen M. Andersen.

Forældre bliver mere bange for risikoen for at gøre deres barn sygt, end for risikoen for at de bliver smittet af en sygdom.

UNICEF arbejder for at nedsætte børnedødeligheden i verden med netop vacciner, og det 'gibber' derfor i ham, at der findes et stort antal tvivlere.

For vaccinemodstandere kan være dødsensfarlige. Mæslinger kan blandt andet sprede sig meget hurtigt, og når vesterlændinge rejser ud i verden, kan det få fatale konsekvenser, hvis de tager en virus med sig og smitter de lokale. Konsekvensen kan være, at det vil koste mange liv, skriver Steen M. Andersen.