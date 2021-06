Efter at have levet med konsekvenserne af coronapandemien i snart halvandet år, lider mange danskere nu af en ny 'sygdom': Rejsefeber.

»Lige nu fylder vi mere end et helt fly om dagen. Det er typisk noget, vi bruger måneder på at gøre. Så det går mildest talt ekstremt hurtigt,« siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos rejseselskabet TUI.

De danske myndigheder opdaterer hver uge deres rejsevejledninger, og det har betydet, at flere og flere destinationer i Europa løbende er blevet tilgængelige – hvilket vil sige, at man ikke længere skal i isolation ved hjemkomst.

Senest blev der i fredags åbnet for rejser til flere græske øer, blandt andet Samos, Kos og Rhodos.

Her er de gule regioner i Europa, hvor man ikke behøver at gå i isolation ved hjemerejse I de orange områder skal man i isolation. Foto: Coronasmitte.dk Vis mere Her er de gule regioner i Europa, hvor man ikke behøver at gå i isolation ved hjemerejse I de orange områder skal man i isolation. Foto: Coronasmitte.dk

Men den store efterspørgsel fra ikke kun danskere kan også omvendt betyde, at man når et punkt, hvor der simpelthen ikke er mulighed for at få lov til at indsætte flere afgange til nogle af de populære destinationer.

»Lufthavnen på Rhodos har meddelt, at der er en ekstremt stor forespørgsel om fly, der må lande hen over sommeren. Deres landingstider er revet væk for de mest populære ugedage at rejse på, og det kan i værste fald betyde, at det bliver svært at indsætte ekstra kapacitet,« siger Mikkel Hansen fra TUI.

»Vi har allerede indsat fem ekstra afgange og vil gerne indsætte flere. Efterspørgslen er der til det. Alle vil afsted og holde sommer i Europa lige nu.«

Det er under en måned siden, at danske rejseselskaber kunne sende årets første charterturister afsted. Det skete 21. maj, da det første charterfly i syv måneder forlod Danmark og satte kurs mod den spanske ø Mallorca.