Flere danskere står nu frem og fortæller, at de savner at få svar på deres corona-test.

En af dem er 46-årige Yannick Kristiansen fra Them syd for Silkeborg.

Da hans datter på ni år blev forkølet og fik ondt i halsen, ringede han til sin læge for at få hende testet.

»Jeg tænkte, at det var en almindelig forkølelse, men skolen siger, at hun skal testes, inden hun kan komme tilbage,« siger Yannick Kristiansen.

Han ringede til Region Midtjyllands corona-hotline, hvor han blev nummer 30 i køen.

Efter længere tids tålmodig venten fik Yannick Kristiansen et menneske i røret, som henviste ham til sygehuset i Holstebro.

Han satte sig selv og datteren ud i bilen og kørte de 80 kilometer i jagt efter svar på, om den globale pandemi havde fundet vej til hans familie.

På sygehuset blev datteren testet, og svaret skulle foreligge inden for 72 timer. Men efter 72 timer var der stadig intet svar.

Yannick ringede til lægen. Han kunne ikke sige noget.

Han ringede til regionens corona-hotline, men de kunne heller ikke svare på, om testen var positiv eller negativ. Og Yannick begyndte at blive desperat.

»Hvad skal vi gøre? Vi kan ikke blive hjemme for evigt.«

Har du vente længe på svar? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os her på 1929@bt.dk

Lægen mente, at datteren i princippet skulle testes igen, men symptomerne var for længst forsvundet, og Yannick så ingen grund til at køre 80 kilometer igen og få taget en ny test.

»Vi sendte hende i skole uden at have fået svar på testen. Jeg tror ikke, hun har haft corona, og det, der gør mig vred, er, at man beder os om at køre 80 kilometer, og så har man ikke engang et svar til os,« siger han.

Yannick Kristensen er langt fra den eneste dansker, der er blevet corona-testet uden at få svar.

Malte Øxenberg, der til daglig studerer på DTU i Ballerup, valgte sidste lørdag at blive podet i et hvidt testtelt ved Friheden Station.

»Der var en fra mit arbejde, der havde fået corona. Jeg valgte at gå frivilligt i karantæne, men nu er der gået en uge, og jeg har stadig ikke fået svar,« siger han.

Og så er der Birgit Jordt Adsersen. Hun blev podet den 15. september i Ballerup.

Birgit Jordt Adsersen savner også svar på sin corona-test. Vis mere Birgit Jordt Adsersen savner også svar på sin corona-test.

»Jeg havde været sammen med nogle, der lige havde været til en stor fødselsdag, hvor der var en corona-smittet blandt gæsterne,« fortæller hun.

Men selvom der er gået 11 dage, siden hun blev testet, ved hun stadig ikke, hvad prøven viste.

»Jeg har ledt og ledt efter svaret, men har ikke fundet noget. Jeg har ringet til en corona-hotline, og de sagde, at den var nok bare blevet væk,« fortæller hun.

Birgit Jordt Andersen har droppet at blive testet igen, da der nu er gået 11 dage uden symptomer.

B.T. har også været i kontakt med en familie fra Fyn. De ønsker ikke at blive nævnt ved navn, men fortæller at deres syv-årige søn blev testet i Odense, da en klassekammerat havde været i nær kontakt til en smittet.

Hele klassen var blevet sendt hjem, indtil der forelå negative test, men efter fem dages ventetid havde de stadig ikke fået svar.

Da de ringede til lægen, fik de at vide, at testen formentlig var blevet væk.

Derfor måtte de lade ham teste igen, og efter to dage fik de svar og kan nu sende drengen tilbage i skole.