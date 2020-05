Statsminister Mette Frederiksens udmeldinger om samfundets genåbning har skabt undren og forbløffelse rundtomkring i Danmark.

Hvorfor må efterskolerne åbne, men ikke højskolerne? Hvorfor må man gå til frisøren, men ikke på museum? Hvorfor er det ulovligt at samles mere end 10 ude i samfundet, men ikke hjemme i haven?

Der er et logisk svar. Det vender vi tilbage til.

Søs Marie Seerup, B.T.s politiske kommentator, forklarer, at regeringen har misset en mulighed for at skabe klarhed over, hvorfor der prioriteres, som der gør.

Du må godt gå til frisør, men ikke på museum. Danskerne undrer sig. Ifølge Søs Marie Seerup kunne meget af den tvivl have været undgået, hvis kommunikationen havde været bedre.

»Når man stiller spørgsmålene op over for hinanden, så giver det netop ingen mening. Derfor er der mange, som står som de små trolde fra 'Ronja Røverdatter' og siger 'hvorfor, hvorfor'?«, siger Søs Marie Seerup og fortsætter:

»Mette Frederiksen har ikke formået klart og tydeligt at forklare, hvad logikken bag genåbningen er,« siger hun.

Sagen er, at genåbningen af samfundet ikke alene udspringer fra et sundhedsfagligt synspunkt. Der er primært tale om en benhård politisk prioritering. Det forklarer Søren Riis Paludan, professor og virolog ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

»Det er klart, at det ikke umiddelbart giver mening, når man må stå i Ikea og være hos frisøren, men ikke på Glyptoteket. Men det er, fordi genåbningen også er et spørgsmål om politisk prioritering. Ikke kun en sundhedsfaglig,« siger Søren Riis Paludan og fortsætter:

»Derfor opfordrer jeg også gerne alle borgere til at deltage i den debat og ikke bare de sundhedsfaglige eksperter,« siger han.

Søren Riis Paludan er forsker ved Aarhus Universitet. Han må ikke gå på arbejde. Til gengæld må hans frisør gerne.

Den eneste grund til, at det er sådan, er, at myndighederne har bestemt, det skal være sådan.

»Hvis vi åbner hele samfundet, så får vi en ny bølge af coronavirus, som sandsynligvis vil være mindst lige så slem som den første bølge. Derfor må vi vælge, hvad vi vil åbne, så det øgede smittetryk ikke lægger sundhedsvæsenet ned. Der er ikke særlige sundhedsfaglige argumenter for det ene frem for det andet, såfremt det samlede smittetryk er det samme,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder doorstep om fase 2 af genåbningen af Danmark, efter regeringen og partilederne har mødtes til de afsluttende forhandlinger på Marienborg. Trods statsministerens forklaringer er mange i tvivl om logikken bag genåbingen.

Man kan sammenligne samfundets kapacitet for smitte med en elevator med kapacitet til 900 kilo. Hvis person nummer 11, der går ind i elevatoren, øger belastningen til 920 kilo, så må han vente. Ellers bryder den sammen.

Det er ikke – som det er med højskoler og museers smittebyrde – fordi han udgør en større risiko end de andre.

Men hvis han skal ind i elevatoren, så er der en anden, der skal ud. Præcis sådan er det også med den politiske prioritering af, hvad der får lov at åbne, og hvad der ikke gør.

Det er et politisk valg. Ikke andet.

Kantinen på Brejning Efterskole kan snart åbne igen. Kantinerne ude på landets højskoler må derimod ikke.

Og det mener Søs Marie Seerup ikke står helt klart for befolkningen efter adskillige pressemøder med Mette Frederiksen, som har forklaret om genåbningen.

»Regeringen kunne godt have forberedt folk bedre på, at nu genåbner samfundet, og det slet ikke var sikkert, at alle var enige i den måde, som politikerne valgte at åbne det. Hvis de har sagt det, så har de ikke gjort det grundigt nok,« siger Søs Marie Seerup.

De fleste danskere kender den famøse graf, hvor den røde viser smittebyrden, når den overstiger sundhedsvæsenets kapacitet, og den grønne viser smittebyrden, når der fortsat er styr på tingene.

»Grundlæggende styrer Mette Frederiksen jo stadig efter den graf. Men jeg ville nok have rådet hende til at indføre fire-fem nøgletal, som befolkningen kunne holde øje med dagligt, så de kunne se, om det gik den gale eller den rigtige vej.«

Der er simpelthen ikke nogen, der har et svar. Det findes ikke. Det er en finger oppe i luften fra myndighedernes side Søs Marie Serup, politisk kommentator

Hvad kunne det være?

»Det kunne være, hvor mange der var indlagt i forhold til den kapacitet, sundhedsvæsenet har. Det kunne også være tallet for smittetrykket, hvor 0,9 betyder, at antallet af smittede falder, og 1,1 betyder, at det stiger,« siger Søs Marie Seerup.

Regeringen er blevet kritiseret for ikke at fremlægge dokumentation for deres sundhedsvidenskabelige beregninger for, hvor meget der skal henholdsvis lukke eller åbne i Danmark.

Søs Marie Seerup mener, at mange af beregningerne slet ikke findes.

»Der er simpelthen ikke nogen, der har et svar. Det findes ikke. Det er en finger oppe i luften fra myndighedernes side,« siger hun.

»På den måde er der nogle politikere, der vil åbne meget op. Andre mindre. Det er en vurdering,« siger hun.