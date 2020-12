Gråvejr, regn, coronavirus, tomme gader og økonomisk krise.

Det er hårde tider for detailhandlen, men der er også små lysglimt i mørket.

Blandt andet er salget af gavekort eksploderet i Aalborg.

Det fortæller Flemming Thingbak, der direktør i Aalborg City, til TV 2 Nord.

Gågaderne i Aalborg 23. december 2020. Foto: Henning Bagger Vis mere Gågaderne i Aalborg 23. december 2020. Foto: Henning Bagger

»Vi har aldrig – som i aldrig – solgt så mange gavekort som i år. Lige nu er der 4,1 million kroner i uindløste gavekort rundt om i de små hjem, og det er jo penge, som kommer tilbage til Aalborg midtbys butikker, når vi åbner op 4. januar,« siger han til TV 2 Nord.

Forklaringen på de mange solgte gavekort er ifølge Flemming Thingbak, at gavekortene kan købes på nettet. Derudover mener han også, at det er, fordi aalborgenserne udviser samfundssind.

»Vi ved jo, at butikkerne har haft det hårdt, og der er ikke noget, som vi hellere vil, end at have en levende midtby med masser af butikker, og det kræver selvfølgelig, at de bliver støttet. Og ved at købe et gavekort støtter man i høj grad butikkerne,« siger han til TV 2 Nord.

Gavekortene til Aalborg City gælder til 200 butikker.

Lignende opbakning til det lokale handelsliv er set i andre byer – blandt andet Varde.

Ifølge JydskeVestkysten er salget af Varde Handels gavekort i november og december steget med 100.000 kroner set i forhold til samme periode sidste år. I alt var der 22. december 2020 købt for 604.000 kroner lokale gavekort.