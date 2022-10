Lyt til artiklen

Du gjorde det måske i går. Du har gjort det i dag. Og du kommer muligvis til at gøre det i morgen.

Tjekket de daglige elpriser.

For det har danskerne gjort i stigende grad i de seneste måneder, efterhånden som prisen på strøm er steget og steget. Det viser en undersøgelse, som sitet Eltjek24.dk har foretaget.

Midt i august kom der således pludselig en stor stigning hos søgemaskinen Google efter ordet 'elpriser', og tendensen er fortsat også i hele september, hvor især perioden 4.-10 september peakede.

Og det er især først på dagen, at der bliver søgt på elpriserne.

»I forhold til hvorfor vi danskere primært søger efter elpriser om morgenen, tror jeg, at kodeordet er planlægning,« siger Jesper Nørskov Jensen, medindehaver af Eltjek24.dk:

»Ved at planlægge sit strømforbrug efter, hvornår elpriserne er lavest, kan der nemlig lige nu spares mange penge, hvis man har en variabel prisaftale.«

Og har man gjort det i dag, kan man se, at søndagen faktisk byder på ret lave strømpriser, efter at lørdag nåede et nærmest rekordlavt niveau.

Helt så langt ned kommer priserne ikke søndag, men til gengæld ligger niveauet på usædvanlig vis ganske konstant (og relativt lavt) helt frem til kl. 17.

Indtil da vil priserne ligge og svinge mellem 44 øre og 68 øre pr kilowatt-time, hvor det vil være dyrest mellem kl. 8 og kl. 10.

Søndagens dyreste periode at bruge strøm vil være fra kl. 19, hvor prisen når helt op på 2,32 kroner.

Undersøgelsen fra Eltjek24.dk er baseret på data fra Google Trends.