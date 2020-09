Oplever du symptomer på covid-19, opfordrer myndighederne dig til at tage en test.

Samtidig siger eksperter og politikere nu, at danskerne må udvise mådehold og ikke uhensigtsmæssigt lade sig coronateste. Og da slet ikke, hvis de 'blot' gør det for at være på den sikre side.

Bekymringen er, at den stigende smitte og eksempler på enkeltindivider, der har ladet sig teste adskillige gange om ugen, kan resultere i unødigt lange køer ved testcentrene, hvor de, der vitterligt har behov for at blive testet, ikke kan komme til.

På et pressemøde tirsdag kunne Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), fortælle, at de kan se mange gengangere i cpr-numrene, når der udføres podninger for corona.

Testet tre gange om ugen

Helt konkret har en person fra Region Midtjylland ladet sig teste to-tre gange om ugen og nærmer sig nu op mod 100 podninger.

Et eksempel, der ifølge Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), ikke er enkeltstående:

»Der er eksempler på folk, der er blevet testet 100+ gange. Og det viser jo, at der er nogen, der bruger testene på en højst uhensigtsmæssig måde. For hvis det er 100+ gange, har jeg ikke fantasi til at se, at der skulle være klinisk begrundelse for det,« siger han til B.T.

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der er forskel på antallet af coronatestede personer og antallet af foretagne prøver.

Er det i orden at lade sig coronateste flere gange, hvis man gerne vil være på den sikre side?

I alt er 2.246.853 personer blevet testet for corona, imens der er foretaget 3.500.492 prøver.

B.T. har været i kontakt med 13 danskere, der alle er blevet testet flere gange.

Flere af dem har af sikkerhedsmæssige årsager ladet sig teste, fordi de er syge eller har stået over for et hospitalsbesøg eller en operation, hvor en negativ test var afgørende.

Andre, som Michelle Charlotte Ewald Nielsen, der til daglig arbejder som skolelærer, har ladet sig pode flere gange, fordi hun ikke vil udgøre en smitterisiko for sine elever.

Michelle Charlotte Ewald Nielsen tager en coronatest hver 14. dag, da hun ikke vil risikere at smitte elever og lærere på den skole, hun er ansat på. Foto: Michelle Charlotte Ewald Nielsen/privat Vis mere Michelle Charlotte Ewald Nielsen tager en coronatest hver 14. dag, da hun ikke vil risikere at smitte elever og lærere på den skole, hun er ansat på. Foto: Michelle Charlotte Ewald Nielsen/privat

»Jeg bliver testet cirka hver 14. dag. Det har jeg gjort, siden vi startede op efter sommerferien. Jeg er folkeskolelærer og ville aldrig tilgive mig selv, hvis jeg tog smitte med til mine klasser og kolleger. Det kan godt være, at folk synes, det er mærkeligt, men det er jeg faktisk ret ligeglad med,« siger Michelle Charlotte Ewald Nielsen.

Marc Larsen er ligeledes en af de danskere, der bonger ud i det højere antal coronaprøver. Fem gange har han åbnet munden, lagt hovedet bagover og ladet en vatpind besøge sit svælg.

Og det er der flere årsager til, siger han til B.T.

»Min far er udsat. Jeg blev testet, inden jeg gav ham et lift til plejehjem for at besøge sin bror, som også er udsat,« fortæller han.

Derudover blev Marc Larsen for en sikkerheds skyld testet efter en rejse til Tyskland, og så er han to gange blevet testet i græspollensæsonen, da symptomerne, han oplevede, mindede om covid-19.

»Derudover havde min datter symptomer og blev testet. Både min kone og jeg havde milde symptomer og blev også testet. Alle test var negative. Men jeg ved ikke, om dette er en uhensigtsmæssig brug af ressourcer, som der nu spekuleres i,« spørger Marc Larsen.

Skal testes hver anden dag

Kristian Ringbolt venter sammen med sin kæreste barn til oktober, og han har fra Herlev Hospital fået at vide, at han skal lade sig teste hver anden dag, da han 'på ethvert givent tidspunkt' skal kunne fremvise en ren coronatest. Ellers kan han ikke være med til fødslen.

»Det er bestemt ikke af lyst, at jeg hver anden dag skal drage til Herlev Hospital for at blive testet, men selvfølgelig gør jeg det, da jeg har et brændende ønske om at være med til min egen søns fødsel,« siger Kristian Ringbolt.

B.T. har bedt Statens Serum Institut om en opgørelse over, hvor mange danskere der har ladet sig teste 50 gange og derover.

Det ville kræve en særkørsel af data, oplyser styrelsen til B.T., og det er der ikke ressourcer til p.t.