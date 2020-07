»Jeg må nok sige, at jeg aldrig har set det før.«

Ordene kommer fra Jesper Maack, der er informationschef hos Molslinjen, som står for flere af landets færgeruter.

Som et led i genåbningen af Danmark har regeringen fra 1. juli gjort det gratis for cyklister og gående at tage en tur med færgen.

Ud over de kendte ruter over Kattegat fra Odsherred til Aarhus og Ebeltoft står selskabet bag Molslinjen også for populære ruter som Alslinjen, Fanølinjen, Samsølinjen, Langelandslinjen og ikke mindst Bornholmslinjen.

»Der er stor interesse for disse gratis færgebilletter for gående og cyklister, så det er ret vigtigt at få planlagt, hvornår man vil afsted og så få reserveret billet,« siger Jesper Maack, der er informationschef hos Molslinjen. Vis mere »Der er stor interesse for disse gratis færgebilletter for gående og cyklister, så det er ret vigtigt at få planlagt, hvornår man vil afsted og så få reserveret billet,« siger Jesper Maack, der er informationschef hos Molslinjen.

Og Jesper Maack kan fortælle, at interessen for gratis rejser er rigtig stor på alle selskabets færgeture.

Som eksempel henviser han til Bornholmerfærgen kl. 01:30 natten til lørdag fra Køge til Rønne.

Her var der fredag eftermiddag reserveret billetter til 222 gående passagerer samt 150 med cykel.

Et usædvanligt antal billetter på det sene tidspunkt, erkender Jesper Maack.

Sådan rejser du gratis med færgen Regeringen har vedtaget, at alle gående og cyklister kan rejse gratis med indenrigsfærger i juli måned. Billetter skal bookes og betales online på forhånd enten via vores hjemmeside eller i app.

Betaling på forhånd skal sikre, at der ikke kommer reservationer som ikke bruges. Det skal samtidig sikre, at staten kan styre sine omkostninger, og så skal det sikre, at rederiet har et overblik over, hvor mange gæster der vil møde op til de enkelte afgange, da det har betydning for bemandingen af skibene og gæsternes sikkerhed.

Så snart rejsen er foretaget, vil pengene for turen blive ført tilbage til det betalingskort, som billetten er købt på. Det foregår helt automatisk, og gæsten skal ikke foretage sig noget. Kilder: Molslinjen og Bornholmerlinjen.

»Det er et særsyn, at der er så mange passagerer, der er gående eller med cykel på sådan et tidspunkt på den rute,« fortæller Jesper Maack.

Og netop cyklister skal være særligt opmærksomme på, at de skal bestille billetter i ret god tid.

»Vi har faktisk været nødt til at lukke ned for flere cykler en enkelt gang på en færge, fordi der simpelthen ikke var plads til flere. Og det har jeg aldrig set før,« siger han.

Og derfor måtte der hurtigt gøres plads til flere cyklister.

»Så måtte vi ud at købe nogle flere stativer, så der kan være plads til flere cykler,« siger han.

Har du et godt råd til alle dem, der skal ud af rejse gratis med en færge?

»Der er stor interesse for disse færgebilletter for gående og cyklister, så det er ret vigtigt at få planlagt, hvornår man vil afsted, og så få reserveret billet,« siger han.

Samtidig er det også vigtigt at vide, at man faktisk skal betale for billetterne, der så bliver refunderet, hvis man bruger den bestilte billet.