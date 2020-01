Især unge streamer film, tv, radio og musik. Selv om der ses mindre flow-tv, er det kun lidt under 1992-tal.

Streaming af musik og radio fylder mere i danskernes mediebrug i 2019, viser en undersøgelse fra DR.

I 2019 er tv stadig størst med omkring 30 procent af medieforbruget. Det er tre procentpoint mindre end i 2018.

Streaming af radio og musik vokser mest. Hvor det i 2018 fyldte 6 procent, var det sidste år 10 procent. Særligt hos unge er det vokset. For de 15- til 31-årige er streaming af radio og musik vokset fra 13 til 21 procent.

Streaming af lyd står nu for 10 procent af det samlede medieforbrug blandt hele befolkningen.

Generelt ser mediebruget anderledes ud for 15- til 31-årige end for resten af befolkningen. Omkring en fjerdedel af de unges mediebrug er streaming af tv og film. Det er langt mere, end samme aldersgruppe bruger på flow-tv og radio.

Selv om der er tale om små ændringer, viser DR's undersøgelse faktisk også et fald i, hvor meget sociale medier fylder i mediebilledet - også hos unge.

Ifølge Mediawatch er det interessant, at selv om flow-tv er gået tilbage, ligger det kun seks minutter under det gennemsnitlige forbrug i 1992, før alle nichekanalerne som DR2 i 1996 og TV2 Zulu i 2000 begyndte at blomstre op.

Målemetoden for tv-seningen blev dog ændret i 2017, og derfor er tallene ikke helt sammenlignelige.

Det er særligt de modne seere, der fortsat ser flow-tv. Ifølge DR Medieforsknings rapport stod personer over 47 år i 2018 for 72 procent af den samlede tv-sening. I 2009 var andelen mere beskedne 49 procent, skriver Mediawatch.

/ritzau/