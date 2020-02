Det har været en kold og ukomfortabel nat for nogle af de danskere, som har været strandet i lufthavnen i Gran Canaria.

Sandstormen ramte, alle hoteller var booket, og den sidste mulighed var stolene i lufthavnen i Las Palmas.

»Det har været en hård nat. Det er koldt, vi har ikke vores bagage, og der var ingen tæpper,« fortæller Bo Demant.

Han var nødsaget til at rykke nogle stole sammen, så hans 15 måneder gamle søn, to døtre, kone og svigerforældre kunne få lidt søvn. Det var kulminationen på det, som han kalder for en lang og kaotisk dag i lufthavnen.

Familien blev ligesom mange af de godt og vel 350 danske rejsende med selskabet TUI sendt til lufthavnen i et kapløb med tiden. For samtidig bevægede en kraftig sandstorm sig ind over ferieparadiset og farvede himlen orange.

Fly på fly endte med at blive aflyst, og mange danskere såvel som rejsende fra andre lande strandede pludselig på ferieøen. De fleste blev efterhånden kørt videre til hoteller, men det var ikke tilfældet for blandt andre familien Demant.

»Vi blev hele dagen holdt hen med, at vi snart ville få svar. Til sidst blev det så sent, at vi intet kunne gøre,« siger Bo.

»Vejret kan TUI ikke gøre noget ved, men de har virkelig fejlet på håndteringen, som er deres ansvar.«

TIP OS: Er du stadig strandet i Gran Canaria og har endnu ikke modtaget information? Kontakt B.T. på 1929@bt.dk.

Bo Demant forsøgte hele søndagen at få en afklaring på, hvad de skulle stille op, da de vidste, at hotellerne formentlig ikke havde plads til hele den propfyldte lufthavn. TUI gav dog hele tiden samme besked: Afvent i lufthavnen.

Da Bo spurgte, om familien selv skulle begyndte at lede efter et hotel, svarede TUI, at det ville de ikke anbefale.

Timerne gik, guiderne i lufthavnen vidste intet, og folk blev mere og mere desperate. De fleste havde fået deres bagage tjekket ind, og enkelte manglede medicin og andre fornødenheder. Ingen kunne dog hjælpe dem videre.

Mange ventede forgæves på information i flere timer i lufthavnen. Vis mere Mange ventede forgæves på information i flere timer i lufthavnen.

»Det er tåbeligt, at vi på Københavns Lufthavns hjemmeside kan se, at vores fly er aflyst klokken 16.30, men TUI melder det først officielt ud til os klokken 21.30,« fortæller Bo Demant.

»Det ender med, at mange danskere strander herude som de sidste om aftenen. Alle hoteller var booket, og lufthavnen begyndte at lukke ned. Vi følte os efterladt.«

Andre rejsende fra TUI beskriver samme udfordringer med informationerne.

Thune Jensen og hans familie blev ellers af en ung guide lovet, at de ikke ville blive dumpet i lufthavnen, da de fik besked på at forlade deres hotel og tage derud.

»Alt personale fra TUI sagde hele tiden, at alt var, som det skulle være,« siger han.

»Det er rigtig dårlig stil. Det føles, som om vi er blevet ført bag lyset.«

Thune Jensen var dog heldig at finde et dyrt hotel med en overnatning til over 3000 kroner. Andre var mindre heldige.

Danske rejsende med SAS, Apollo og Spies melder også om lignende udfordringer med information og hjælp i lufthavnen. Nogle har været strandet siden lørdag.

Sandstormen set fra Las Palmas lufthavn i Gran Canaria. Alle fly var sidst på dagen søndag aflyst. Foto: Privatfoto Vis mere Sandstormen set fra Las Palmas lufthavn i Gran Canaria. Alle fly var sidst på dagen søndag aflyst. Foto: Privatfoto

Kommunikationschefen hos TUI, Mikkel Hansen, fortæller, at sandstormen for deres vedkommende har påvirket fire afgange hjem til Danmark og dermed omkring 350 danskere.

Han er langtfra tilfreds med, at nogle af selskabets rejsende er blevet efterladt i en meget uønsket situation i lufthavnen.

»Det lyder helt forfærdeligt, og det er meget beklageligt, hvis der ikke har været en ordentlig proces og tilstrækkelig information,« siger han.

»Det har været en stor logistisk udfordring, og vi plejer at være skarpe på det område, så det irriterer mig, at nogen har oplevet det modsatte.«

Mikkel Hansen fortæller, at alle rejsende nu burde have fået ny information om afgange senere på dagen.

»Jeg vil anbefale dem, som har været ramt af det, til at kontakte vores reklamationsafdeling, så skal vi nok finde en løsning.«