Mange danskere har valgt at sige farvel til sociale medier.

Langt, langt hårdest er det gået ud over Twitter.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ingeniørforeningen (IDA), hvor en repræsentativt udvalg af danskere har deltaget.

Her fortæller 34 procent, at de har droppet Twitter inden for de seneste to år.

»Mange brugere har tilsyneladende fået nok af det kaos, der har ramt Twitter, efter at Elon Musk trådte ind på direktionsgangen og indledte en regulær massefyring;« siger Kåre Løvgren, it-ekspert hos IDA:

»Siden har han også genåbnet adgangen for en række brugere, der ellers var blevet smidt ud, fordi de overtrådte Twitters etiske kodeks – deriblandt USAs tidligere præsident Donald Trump.«

Kåre Løvgren mener, at Twitter i dag er noget helt andet end for bare to år siden.

Undersøgelsen viser, at kun 17 procent af de adspurgte i dag er på Twitter. Det er færrest af alle.

Her fremgår det også, hvordan andre sociale medier er blevet ramt i mindre grad på brugertallet.

21 procent af de adspurgte har forladt TikTok, 15 procent har forladt Snapchat, mens 10 procent har forladt Instagram – og kun 5 procent har forladt Facebook.

Det er samtidig også det medie, som flest er på ifølge undersøgelsen: 89 procent.

»Det hænger formentlig sammen med Facebooks status som moderne forsamlingshus. Mange foreninger og sportsklubber bruger Facebook til at kommunikere med deres medlemmer, hvorfor det i praksis er umuligt for mange at forlade Facebook,« siger Kåre Løvgren fra IDA:

»På den måde er Facebook blevet en integreret kommunikationsplatform og kalender i mange danskeres liv, selv om de fleste af os godt ved, at Facebook udnytter vores data til markedsføring og har mange lig i lasten.«

Undersøgelsen er foretaget blandt 2.000 danskere mellem 18 og 70 år.