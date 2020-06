Vi skal vænne os til at sortere hele 10 typer affald. Det er besluttet i en ny politisk aftale.

Det drejer sig om:

Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.

»Vi har brændt for meget plastik af. Nu skal vi til at genanvende mere plastik. Vi skal sortere 10 typer affald, så det vil kræve noget af os alle sammen. Til gengæld vil det være godt for miljøet og klimaet, og det vil sikre grønne arbejdspladser,« siger miljøminister Lea Wermelin, da politikerne præsenterer aftalen foran pressen.

Miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Philip Davali

Kravet om affaldssortering indføres 1. juli 2021.

En anden del af aftalen er, at nogle af Danmarks 23 forbrændingsværker skal lukkes. Det er overflødigt med så mange - nogle af dem importerer affald fra udlandet.

Og i takt med at genanvendelsen af affald stiger, vil behovet for at forbrænde affald falde.

Kommunernes Landsforening har seks måneder til at udpege, hvilke der skal lukke.

Ny aftale om affald Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen: - Affaldssortering: * Affald skal sorteres i ti typer - både i husholdningerne og på arbejdspladser. * Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer. * Der skal ikke længere være forskel mellem kommunerne. - Affaldsforbrænding: * Kapaciteten til at forbrænde affald i Danmark skal nedbringes. Der fastsættes et loft, som skal passe til den reelle mængde affald i Danmark uden import. * Der er i dag 23 anlæg, der brænder affald af. De kan brænde 3,8 millioner ton affald af om året. Men så meget affald er der slet ikke i Danmark. Der cirka 700.000 ton mindre. * Derfor importeres der i dag affald til Danmark, som anlæggene kan brænde af. * Partierne på Christiansborg er blevet enige om, at Kommunernes Landsforening skal nedbringe kapaciteten, så den passer til de danske affaldsmængder. * Hvis ikke kommunerne løser den opgave træder en række sanktioner i kraft. Herunder en udbudsbaseret model, hvor kapaciteten nedbringes gennem konkurrence. * Hele formålet med at sortere affald er, at det skal føre til øget genanvendelse, og dermed mindre afbrænding af affald. Der nævnes i aftalen også muligheden for afgifter. Alle Folketingets partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i affaldsaftalen. Ritzau

»Det bliver de mindst miljørigtige forbrændingsanlæg, der bliver lukket. Det har været vigtigt for os. For der skal lukkes anlæg, så vi kan få et grønt fokus i affaldssektoren,« siger SFs klimaordfører, Signe Munk.

Klimaminister Dan Jørgensen siger, at det var på tide med en ny aftale.

»Nogle vil sige, at vi står her 10 eller 20 år for sent. I de år har mange vidst, at den danske affaldssektor ikke leverer på den grønne front. Det ændrer vi nu,« siger Dan Jørgensen og tilføjer:

»Vi sikrer, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til 300.000 benzinbiler.«

For at mindske ,mængden af affald er man også ved at undersøge muligheden for at ændre ordningen for 'Nej tak til reklamer', så man i stedet aktivt skal tilvælge at få reklamer tilsendt.

Ervhervsministeren vil senere på året indkalde til møde om det arbejde.