Flere danskere sælger gamle tagplader på nettet. Men de bryder loven - tilsyneladende uden at vide det.

Og ikke nok med det; tagpladerne kan være direkte farlige.

Det er gamle tagplader med indhold af asbest, som flere danskere har sat til salg på både DBA og Gul og Gratis, skriver DR.

Men fibre fra tagplader med asbest kan give kræft, hvis du får dem ned i lungerne. Herunder den aggressive lungehindekræft.

Derfor blev det forbudt at producere og genbruge asbest i 1986.

Hos bygningsarbejdernes branchefællesskab BAT vækker det stor bekymring, at danskere falbyder tagplader med asbest på nettet.

»Jeg er rystet, Jeg er ikke sikker på, at hr. og fru Jensen er klar over, hvor farligt materialet er,« siger formand for BAT Arbejdsmiljø og forbundssekretær for Blik og Rør, Søren Schytte, til DR.

Asbest blev i mange år benyttet i tagplader og findes stadig i op mod 1,5 millioner tage i Danmark.

Det er ikke ulovligt at have et tag med asbest, men forbudt at sælge eller genbruge tagpladerne, når de er pillet ned.

Torben Sigsgaard, der er professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, har tidligere fremført, at tagpladerne med asbest burde fjernes.

»Set ud fra et folkesundhedsmæssigt synspunkt vil der være menneskeliv at hente,« sagde han til DR i 2019.

Mindst en million tage i Danmark indeholder asbest, der er blevet produceret siden 1930'erne. I 2017 fik 160 personer aggressive kræftsygdomme relateret til asbest.