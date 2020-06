Danskernes middellevetid fortsætter med at stige, og det stiller derfor større og større krav til vores pensionsopsparinger.

Det afslører nye tal fra Danmarks Statistik om forventningerne danskernes levealder, som blandt andet indeholder en forventning om, at antallet af danskere, der når at blive 100 år, femdobles frem mod 2060.

Det skriver Finans.

Derudover forventes det, at antallet af danskere vokser fra cirka 5,8 millioner i dag til 6,4 millioner i 2060, mens flere danskere ligeledes vil nå 60-, 70- og 80-års alderen, end vi ser i dag.

På grund af den udvikling, er det vigtigt, at vi danskere planlægger vores økonomi tidligere end hidtil, viser beregninger fra Danica. Ellers risikerer mange faktisk ikke at have penge nok sparet op til hele pensionisttilværelsen.

»Det er vigtigt, at vi aktivt tager stilling til vores liv som pensionist tidligere, end vi hidtil har gjort. Her ser vi en stor udfordring,« siger seniorøkonom i Danica Mads Moberg Reumer til Finans.

Siden starten af 90'erne er middellevetiden for danskerne nærmest steget uafbrudt, og det gjorde den også fra 2018 til 2019, hvor middellevetiden for mænd og kvinder steg med henholdsvis 0,31 år og 0,27 år.

Dermed er middellevetiden i Danmark for mænd nu 79,3 år og 83,2 år for kvinder. Det viser seneste tal fra Danmarks Statistik.

Middellevetiden er det gennemsnitlige antal år, som en person født i dag har udsigt til at leve i.