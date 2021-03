Det forjættede land er i overført betydning et sted, som er eftertragtet, fordi der er en forventning om noget vidunderligt. I disse dage må Bornholm være dét sted.

Mandag åbnede Bornholm for alle grundskoler, uddannelser og liberale serviceerhverv. Inklusive frisører – i øvrigt som de eneste i landet.

Og det er noget, man kan mærke hos frisørerne på Bornholm. Det siger frisør Henriette Bell, der driver frisøren Salon Bell i Rønne. Hun udtaler sig ikke kun på baggrund af den lokale efterspørgsmål – men også på grund af opkald fra folk, som ikke bor på solskinsøen.

»Vi har mange, der ringer og spørger, om der er tider. Det er primært folk, som har en forbindelse til øen. Folk, som ikke bor her, men som skal hjem til forældre eller familie.«

Henriette Bell. Foto: Privatfoto Vis mere Henriette Bell. Foto: Privatfoto

»Det er vi da vildt beæret over. Normalt er vi 'bare frisører', men folk er tydeligvis glade for os.«

Men når frisørerne fortæller turisterne, at der er op mod en måneds ventetid, trækker de fleste følehornene til sig, da folk oftest søger en frisørtid i forbindelse med planlagt besøg, som Henriette Bell påpeger.

Hun er også oldermand for Bornholms Frisørlaug og fortæller, at hun har oplevet »et par stykker« uden for Bornholm, der har ringet. For andre frisører på Bornholm er det tal højere, forklarer hun.

Laura Falk, som ejer Salon Focus i Nexø, fortæller, at antallet af opkald er noget højere hos hende. Hun forklarer, at hun siden sidste uge har fået mere end 20 opkald fra personer i Jylland såvel som fra København.

Laura Falk. Foto: Privatfoto Vis mere Laura Falk. Foto: Privatfoto

Men opkaldene er forgæves. I hvert fald for nu og indtil påske.

»Lige nu har vi lukket ned for nye kunder, for vi har simpelthen ikke tid. Så svaret giver sig selv. Vi har først tid igen om en måned,« forklarer Laura Falk.

»Og det er selvfølgelig ærgerligt, men folk ved oftest godt, at det er tæt på umuligt. Men de blev lige nødt til at prøve, siger de tit.«

Både Henriette Bell og Laura Falk forklarer, at den enorme interesse selvfølgelig ikke er hverdagskost. For nu er det dog de faste kunder, som bliver prioriteret, når det kommer til frisørtider.

Henriette Bell kunne for første gang i måneder feje hår op fra gulvet. Foto: Privatfoto Vis mere Henriette Bell kunne for første gang i måneder feje hår op fra gulvet. Foto: Privatfoto

»Om sommeren har vi en del turister, men ellers er det helt unormalt, at folk udefra ringer. Men lige nu prioriterer vi vores egne kunder. Det er dem, vi lever af hele året, og som vi har haft i mange år,« siger Laura Falk.

Laura Falk er naturligvis glad for, at hendes butik atter kan slå dørene op. Men den enorme interesse udefra minder hende også om, at andre er i knæ.

»På den ene side kan jeg jo være ligeglad og bare kigge ind i min forretning. Men samtidig er jeg ked af det på mine kollegaers vegne, som kæmper, men som har lukket.«

Henriette Boll og Laura Falk slog begge dørene op klokken 8 mandag morgen, og da B.T. talte med dem mandag ved middagstid, havde de sammenlagt klippet omkring 20 personer.

Mundbind er en del af frisørernes nye udstyr. Foto: Privatfoto Vis mere Mundbind er en del af frisørernes nye udstyr. Foto: Privatfoto

Henriette Bell forventer, at hun det næste stykke tid skal arbejde omkring ti timer om dagen for at følge med efterspørgslen.

Hun regner ikke med, at coronareglerne giver problemer, da kunderne bliver kontaktet på forhånd, så de ved, hvad der forventes af dem, før de sætter sig i stolen – herunder en negativ coronatest eller et færdiggjort vaccineforløb. Og på førstedagen er det forløbet efter planen, forklarer hun.

Bornholm kan åbne en smule mere end resten af Danmark. Smittetrykket er lavt, og som ø er der gode muligheder for at holde smitten væk.