Torsdag aften kunne TV 2-programmet 'Operation X' afsløre, at den landsdækkende pizza-kæde Domino's har snydt med holdbarhedsdatoer på råvarerne.

Via en medarbejder hos pizzakæden, der tæller 30 butikker over hele landet, lykkedes det 'Operation X' at afsløre, at råvarerne i flere tilfælde er blevet mærket med nye datoer, selv om det på et skema i køkkenet fremgår, at det meste mad kun må stå i to dage.

»Jeg tog den dato, der var skrevet på, gned henover med en finger og skrev så en ny dato. På den måde undgik vi at mangle toppings og andet til pizzaerne. Og vi kunne spare butikken for nogle udgifter,« fortæller tidligere butikschef i Domino's, Martin Andersen, i programmet.

Flere andre ansatte bekræfter Martin Andersens udlægning af, hvordan det er foregået i flere af kædens restauranter. Medarbejderen, som TV 2 har samarbejdet med, har via en tusch, der kun kan ses i ultraviolet lys, mærket flere af emballagerne og kunne derfor konstatere, at datomærkningen blev ændret.

Farvel @dominos - virkelig dårlig stil, og dumt, at satse butikken og sundheden for at spare penge #operationx @tv2danmark https://t.co/0zLgwBNePs — RikkeThorbjorn (@RikkeThorbjorn) September 27, 2018

Afsløringerne har torsdag aften fået danskerne op i det røde felt på de sociale medier.

'Farvel, Domino's, virkelig dårlig stil og dumt at satse butikken og sundheden for at spare penge,' skriver Rikke Thorbjørn på Twitter.

'Pizza anyone,' skriver Kasper Christensen på Twitter - efterfulgt af en smiley, der brækker sig.

'Hvordan man kan leve med sig selv, fatter jeg ikke. Jeg vil i hvert fald ikke spilde penge på at gå ud og spise, når jeg kan sikre mig lidt mere ved selv at lave mad. Men selv i supermarkederne kan det være svært at være sikker,' skriver Bruce Knight på programmets Facebook-side.

Kim Schmidt opfordrer på Twitter til, at man tager et kig på Domino's' side på Trustpilot, hvor alle kan berette om gode og dårlige kundeoplevelser.

Og her ser det ganske rigtigt ikke for godt ud. 70 procent af de i alt 1.224 anmeldelser har fået karakteren 'dårlig', og dermed må pizza-imperiet tage til takke med en enkelt stjerne. Kunde efter kunde beretter om manglende leveringer, dårlig service og pizzaer, der ikke levede op til forventningerne.

På Facebook er Domino's' side også ved at svømme over i negative kommentarer, og kædens medarbejder har travlt med at sende samme svar til de utilfredse og meget vrede kunder.

På sin hjemmeside forklarer Carsten Falk, der er administrerende direktør for Domino's i Danmark, at man ikke har ønsket at medvirke i 'Operation X', og at der ikke har været tale om systematisk omdatering af råvarer.

»Der er heller ikke konstateret sundhedsfare for forbrugerne. Vi vil for fuldstændighedens skyld bemærke, at vi gennem årene – og vi har solgt et syvcifret antal pizzaer i Danmark – ikke har registreret én eneste forbrugerklage om dokumenterbar sundhedsrisiko, hvilket Fødevarestyrelsen efter vores oplysninger heller ikke har,« skriver han.

Ifølge pizza-bossen er det »utvetydigt meldt ud fra centralt hold, at udløbne produkter skal smides ud.«

Kæden har nu besluttet at styrke indsatsen for overholdelse af alle procedurer ved at opruste på den interne kontrol ved at forbedre dokumentationen af sporbarhed og holdbarhed og ved at efteruddanne medarbejderne.

B.T. har torsdag forsøgt at få et interview med administrerende direktør Carsten Falk fra Domino's, men det har endnu ikke været muligt at få ham i tale.