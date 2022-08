Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvor er den varmecheck på 6.000 kroner?

Rigtig mange er ikke del af de 411.000 danskere, der har fået en varmecheck, og det vækker stor undren hos dem, der mener, at de lever op til kravene.

Så værsgo, energiminister Dan Jørgensen, her er ti danskere, der er dybt utilfredse over, at de har fået en varmecheck på nul kroner.

Nicoline Brandt, 46 år, Dianalund:

Her er Nicoline Brandt. Foto: Privat Vis mere Her er Nicoline Brandt. Foto: Privat

Sammen med sine tre børn flyttede hun ind i sit nye hus 2. januar, blot timer efter dataene fra Bygnings- og Boligregistret blev trukket den 1. januar.

Derfor har hun ikke modtaget en varmecheck.

Det er på trods af, at hun opvarmer med gas og i høj grad mærker de stigende energipriser.

Nicoline Brandt har skruet ned for alt, der koster penge.

Fra hendes børn, der vil lave popcorn i mikroovnen, til hvor lang tid de kan have slukket for varmen inden vinter, er alt nu overvejet ned til mindste detalje.

»Varmechecken ville gøre, at vi kunne se frem mod julen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg ved ikke, hvilke penge der er tilbage til den tid.«

Henrik Nørgaard, 64 år, Fredensborg:

Her er Henrik Nørgaard. Foto: Privat Vis mere Her er Henrik Nørgaard. Foto: Privat

»Jeg er fuldstændig uforstående over det her.«

Sådan lyder det fra Henrik Nørgaard, der er stoppet med at arbejde. Alligevel har han og hustruen ikke fået varmechecken.

»Jeg har fire gange haft fat i Energistyrelsen, men det har ikke hjulpet noget. Det er en kolbøttefabrik,« siger han.

Birgitte Christensen, 60 år, Slagelse:

Birgitte Christensen og hendes mand brugte 1.300 kWh i december 2021. For at modtage en varmecheck skulle man have brugt mindst 1.500 kWh.

De blev derfor ikke belønnet for at spare på energien.

Med en lav indkomst som førtidspensionist og pensionist har Birgitte og hendes mand været nødt til at tænke kreativt for at spare på varmeregningen.

»Vi forsøger både med solceller og andre alternative måder, så vi forhåbentlig kan spare på pengene,« siger Birgitte Christensen.

Else Skipper, 68 år, Stevns:

Her er Else Skipper. Foto: Privat Vis mere Her er Else Skipper. Foto: Privat

Fort kort tid siden mistede Else Skipper sin mand, så der er mangel på penge på kontoen.

Men selvom hun ifølge data fra Bygnings- og Boligregistret har ret til varmecheck, har hun ikke fået det.

»Jeg er jo blevet alene, så jeg har brug for de ekstra penge,« siger hun.

Hanne Vesth, 62 år, Holbæk:

Her er Hanne Vesth. Foto: Privat Vis mere Her er Hanne Vesth. Foto: Privat

Hanne Vesth har gasfyr, men hun har aldrig modtaget de 6.000 kroner af staten.

Og det undrer hende ret meget.

»Min indtægt er på 380.000 kroner om året, da jeg er på dagpenge, så jeg undrer mig meget over det her,« siger hun.

Finn Carstensen, 58 år, Horsens:

Her er Finn Carstensen. Foto: Privat Vis mere Her er Finn Carstensen. Foto: Privat

Finn Carstensen og hans kone har fået femdoblet deres varmeregning efter de stigende energipriser. De er gået fra at betale 2.600 kroner om måneden til svimlende 12.000 kroner.

Alligevel har de ikke modtaget deres berettigede varmecheck.

»Når varmechecken udebliver, ser det godt nok håbløst ud,« siger Finn Carstensen, der har sat sit hus til salg på grund af de økonomiske vanskeligheder.

Marianne Dal, 74 år, Haderslev:

Her ses Marianne Dal. Foto: Privat Vis mere Her ses Marianne Dal. Foto: Privat

Marianne Dal er pensionist og får 10.000 kroner udbetalt om måneden. Og så bruger hun træpiller til at fyre op med.

Selvom prisen på hendes træpiller er steget til det dobbelte, har hun slet ikke været med i puljen om at få en varmecheck til at starte med.

»Jeg føler mig, undskyld mit udtryk, røvrendt og negligeret,« fortæller Marianne Dal, der ville ønske, hun havde fået en varmecheck.

Michael Moreau, 64 år, Roskilde:

Her er Michael Moreau. Foto: Privat Vis mere Her er Michael Moreau. Foto: Privat

Selvom Michael er gået på pension, og hans hustru er arbejdsløs, har ingen af dem fået varmechecken.

»Vi har været inde at se, hvad vores årsopgørelse siger i 2020. Ifølge den er vi langt under beløbsgrænsen,« siger han og tilføjer:

»Så vi kunne virkelig godt bruge 6.000 kroner i varmehjælp.«

June Johansen, 47 år, Virum:

Her ses June Johansen. Foto: Privat Vis mere Her ses June Johansen. Foto: Privat

June Johansen var en af flere hundrede beboere på Virumgård, der ikke fik sin varmecheck, selvom de alle var berettigede til den.

Hendes boligselskab, dab, havde ikke opdateret beboernes data til Bygnings- og Boligregistret. Hun fik derfor besked på at søge i næste ansøgningsrunde og må altså undvære varmechecken til vinter.

»Man bliver sur. Der er nogen, der er ved at gå fra hus og hjem,« siger June Johansen, der er førtidspensionist.

Lillian Tuemose, 64 år, Søborg:

Her ses Lillan Tuemose. Foto: Privat Vis mere Her ses Lillan Tuemose. Foto: Privat

Lillan Tuemoses løn ligger på 450.000 kroner om året, og dermed er hun berettiget til varmecheck.

Men desværre har hun intet fået, og hun har derfor tænkt sig at køre en sag om det.

»Jeg håber virkelig, at der oprettes en klagegruppe på Facebook eller et andet socialt medie for os, der er berettigede til varmechecken, men ikke har fået den,« siger hun.

B.T. har spurgt Dan Jørgensen, hvorfor de ti danskere ikke har fået deres varmecheck, selvom de har været berettiget til den:

»Det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke er alle, der er berettiget, som har fået pengene i første omgang,« siger energiministeren og fortsætter:

»Alternativet havde været, at ingen havde fået pengene før 2023, derfor er jeg også glad for, at flere hundrede tusind danskere nu har fået glæde af varmechecken.«

Selve modellen med at sende varmechecken afsted 10. august, uden nogen har søgt om den, har givet massiv kritik.

Dan Jørgensen fastholder dog, at de har brugt den rigtige model til udbetalingen af varmechecken:

»Den automatiske model betyder, at pengene er kommet forholdsvist hurtigt ud til langt de fleste, og uden at dem, der har fået, har skulle igennem komplekse ansøgninger, hvilket mange svage borgere ville have svært ved,« siger han.