DSB er især kendt for forsinkelser. I et forsøg på at hjælpe kunderne har DSB lavet appen 'Få tiden tilbage'. Dog bliver appen i høj grad kritiseret af flere brugere.

Ud af fem stjerner har appen fået halvanden på iTunes' App Store, og af de 38 vurderinger er 37 negative med dertilhørende én stjerne.

Næsten alle brugere skriver, at de ikke engang kan logge ind på appen.

DSB reklamerer ellers med, at 'Få Tiden Tilbage' er lavet i forbindelse med, at Banedanmark renoverer skinner og broer på strækningen mellem Frederikssund og Valby. Derfor har DSB indsat togbusser som erstatning for linje C og H på strækningen over sommeren. På den måde kan man 'vinde' tid tilbage og tjene op til en ny rejse.

Ture Ertmann, Pendlerklubbens repræsentant, er én af dem, der har haft dårlige oplevelser med DSB's app. For en måned siden oprettede han sig som bruger, men det er stadig ikke lykkedes ham at logge ind.

»Min rejsetid er i øjeblikket cirka 20 minutter længere end før. Så jeg bruger lige knap to timer hver vej. Appen er en sympatisk idé, men det er endnu ikke lykkedes mig at bruge den, desværre,« siger Ture Ertmann, som hver dag pendler mellem Hyllie i Sverige og Ballerup.

Nogle af vurderingerne på iTunes' App Store lyder sådan:

'Dårligste app til dato. Man kan ikke logge ind, efter man har oprettet sig som bruger. Sker det tilfældigvis, at man endelig kan logge ind, så logger den ud igen, og man skal starte forfra. Man kan kun logge ind hver 20. gang. Appen kan ikke finde ud af, at man rent faktisk står på den pågældende station og derfor er inden for en radius af 500 meter. God idé, men det mislykkes virkelig - øv!'

'Har forsøgt at få app til at fungere. Har rejst utallige gange uden at få det registreret. De minutter kan jeg godt vinke farvel til. Har forsøgt at logge ind på app, men afvises konstant. Har skrevet til e-mail og oplyst dem, der står bag det. Men intet hørt. Derfor nul og niks stjerner. Sikke noget bras. Tænk, at de, der har udviklet appen, virkelig kan sidde med en god smag i munden.'

Ture Ertmann har talt med DSB om appens manglende funktioner. Men han er desværre ikke blevet klogere.

»Jeg har talt med DSB, og deres egen opfattelse er, at appen er okay. Så man kan jo undre sig over, de ikke selv læser deres anmeldelser og kommentarer,« siger han.

Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, er bevidst om problemet.

»Der er rum for forbedring af appen. Især 'log-in'-processen er noget, vores kunder har problemer med. Så det er helt klart noget, vi skal lære af. Jeg har kigget på tallene, og ud af 4500 brugere har cirka 200 kunder haft udfordringer. Det er 200 for mange, men der er også mange, der bruger appen, og som er glade for den,« siger han og fortsætter.

»Det er første gang, vi laver en app i forbindelse med sporarbejde, hvor vi anerkender, at kunderne taber noget af det, der er vigtigst - deres tid, hvor vi kompenserer kunderne for tiden, de taber.«

De brugere, der forgæves har forsøgt at registrere tabt tid i appen, henviser Aske Wieth-Knudsen til DSB's kundeservice.