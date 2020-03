Bookningsbureauet flybillet.dk er kommet i massiv modvind de seneste dage, hvor flere kunder er utilfredse med den behandling, de får.

Utilfredsheden går primært på, at kunderne ikke kan komme i kontakt med bureauet, når de vil have penge for aflyste rejser refunderet.

Det fremgår af flere opslag på både Trustpilot og Facebook.

Herunder kan du se et udpluk af opslag og kommentarer fra utilfredse kunder:

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

'Jeg sendte en mail til kundeservice for 16 dage siden, og jeg har stadig intet svar fået. Efter at have været i kø i telefonen i fire timer, lagde jeg på,' skriver brugeren Alessandra på Trustpilot.

'Du er absolut ikke den eneste, der er blevet svigtet. For to uger siden skrev jeg til flybillet.dk og aflyste min tur til Danmark de sidste 14 dage i april med Emirates. Har ikke hørt noget derfra endnu, og netop i går aflyste Emirates alle fly indtil videre,' skriver Henning Lind på Facebook.

Flybillet.dk er ejet af Etraveli Group, der har en række hjemmesider/selskaber, der formidler flybilletter.

B.T. har mandag eftermiddag været i kontakt med Claes Tellman, der er kommunikationsdirektør i Etraveli Group.

»Vores kundeservice er under et enormt pres, fordi vi har tusindvis af rejser, der skal refunderes. Derfor arbejder vi alle så meget, vi overhovedet kan, og nogle af os arbejder både weekender og aftener syv dage om ugen.«

Claes Tellman forklarer, at flybillet.dk skal have pengene fra flyselskabet, før de kan refundere dem til kunden.

Og det fortæller han ikke er så nemt, som det lyder:

»Hele flyindustrien knokler i disse tider, og derfor tager tingene længere tid end normalt. Vi arbejder døgnet rundt som alle andre. Kunderne er nødt til at have lidt tålmodighed.«

Flybilletterne er svære at få refundere. Foto: niels ahlmann olesen Vis mere Flybilletterne er svære at få refundere. Foto: niels ahlmann olesen

Han siger sluttende til B.T., at hele situationen selvfølgelig er svær, og de undskylder overfor de kunder, der har ventet længe.

Kritikken er begyndt at hagle ned over flybillet.dk efter coronakrisen begyndte.

Således har bookningsbureauet ikke fået en positiv anmeldelse på Trustpilot de seneste seks dage. På Facebook er folk generelt kritiske, men nogle få deler alligevel rosende ord ud, fordi de har fået deres penge refunderet.

B.T. har ligeledes modtaget mails fra utilfredse kunder, som vi efterfølgende har forsøgt at få en kommentar fra. De har dog endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.