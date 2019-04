To kinesiske pandaer ankom i sidste uge til Danmark, hvor de skal opholde sig i indtil videre 15 år.

Ankomsten af de kinesiske pandaer til Københavns Zoologiske Have vil være til gavn for danske handelsmuligheder med Kina.

Det vurderer mere end halvdelen af danskerne i en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Voxmeter har spurgt 1115 repræsentativt udvalgte danskere om deres holdning til pandaernes ankomst.

I målingen blev de bedt om at vurdere, hvorvidt at "pandaernes tilstedeværelse i Danmark vil fremme danske handelsmuligheder med Kina". Det siger 52 procent ja til.

Kun omkring hver femte - 21,5 procent - mener det modsatte.

De to pandaer, Mao Sun og Xing Er, er udlejet fra Kina og skal bo i Danmark i 15 år. Bjørnene tilhører stadig Kina. Det samme gør de unger, som parret måske får i fremtiden.

Ankomsten af pandaerne har mødt både begejstring og kritik.

Blandt kritikerne er Støttekomitéen for Tibet, der mener, at Danmark med modtagelsen af de kinesiske pandaer bøjer sig for Kina, der ifølge komitéen konsekvent krænker menneskerettighederne for folk i Tibet.

Men halvdelen af danskerne mener ikke, at det er tilfældet. Adspurgt om pandaerne påvirker "den danske regerings mulighed for at kritisere det kinesiske styre", svarer 50,3 procent nej. 36,9 procent siger ja.

Pandaanlægget blev officielt indviet onsdag aften. Fra torsdag er det muligt for offentligheden at se pandaerne, og Zoologisk Have håber at kunne sælge flere entrébilletter.

Men indtil videre er haven ikke blevet væltet bagover af besøgende. Det fortæller Jacob Munkholm Hoeck, presseansvarlig i Zoologisk Have København.

- Der er ikke sort af mennesker.

- Der er lidt flere end normalt på en torsdag. Men jeg tror ikke, at vi slår rekord lige i dag, siger han.

