Søndag skulle 180 danskere være fløjet fra Kreta til Aalborg som afslutningen på deres ferie. Men hjemrejsen blev udskudt – og mens de ventede, måtte de bo under møgbeskidte og kummerlige forhold.

Det oplyser flere af danskerne til B.T.

Rejsen, som danskerne er på, er bestilt gennem TUI. Og helt grundlæggende retter de danskere, B.T. har talt med, en skarp kritik mod rejseselskabet.

En af dem er Lone Christensen, som er af sted med sin søster.

Flere af værelserne bliver beskrevet som »møgbeskidte«.

»Flyet, vi skulle med, blev aflyst. Vi har ventet i timer i lufthavnen. Ingen fortalte os, hvad der skulle ske, eller hvor vi skulle vi hen, og jeg synes, det har været svært at få informationer fra dem.«

»Og så skulle vi bo på et ulækkert hotel. Det er sådan lidt forladt. Det er slidt, beskidt og virkelig bare et forsømt hotel.«

Årsagen til, at danskerne blev indlogeret, skyldes, at flyet, de skulle flyve med, blev aflyst. I stedet fløj de natten til tirsdag.

De mange danskere blev efterfølgende indlogeret på 'hotellet fra helvede' – Fereniki Resort & Spa – hvis kummerlige forhold er blevet beskrevet flere gange hen over sommeren af B.T.

Mange af væggene er fyldt med mug og svamp.

Lone Christensen mener ikke, hun og andre danskere er blevet behandlet ordentligt af TUI. Søndag modtog de fire sms'er om forsinkelse og flyaflysning. Men hun savnede klar besked.

Sms nummer to og tre er sendt med otte timers mellemrum, ligesom hun og søsteren blev modtaget af lufthavnspersonale og en tysk TUI-guide, som, ifølge Lone Christensen, ikke kunne svare på gæsternes spørgsmål.

Det er en anden gæst, Line Winther, enig i.

»Der var ingen hjælp. Jeg føler, vi er blevet læsset af, for ingen har kunnet sige noget.«

Sådan ser det ud bag et af hotellets toiletter.

Line Winther forklarer, at hun har valgt at finde et hotel på egen hånd i stedet.

»Der var kloaklugt over det hele. Hotellet er slidt, gammelt og forfaldent, og der er hul i taget. Jeg er meget chokeret, for det plejer ikke at være en standard, som man oplever hos TUI. Og det svineri ville jeg ikke være med til.«

»En af mine veninder, som er på hotellet, siger, at der ikke er vand i toilettet. De var nødt til at tage brusehovedet og fylde det med vand.«

Danskerne har fået fortalt, at der ikke var andre hoteller end Fereniki Resort & Spa i det fornødne tidsrum.

Læs hele svaret fra TUI Danmark Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI Danmark, beklager på mange områder den håndtering, som de danske rejsende har mødt: »Vi er utrolig kede af, at vores gæsters hjemrejse er blevet udskudt. Det skyldes en teknisk fejl på den flyver, som skulle have fløjet dem hjem til Danmark. Vi har sendt gæsterne fire sms'er med opdateringer i går og sender dem også yderligere information i dag.« »Da vi blev gjort opmærksom på forsinkelsen, begyndte vi at lede efter overnatningsmuligheder til vores gæster, hvilket ikke er nemt på en ø som Kreta, hvor der er mange gæster for tiden.« »Vi vil normalt lede efter overnatning på et af vores egne hoteller, som vi selv har kvalitetssikret, men det har desværre ikke været muligt i denne situation. Vi kan naturligvis kun beklage, at det midlertidige hotel har været af så ringe standard og en dårlig oplevelse for vores gæster. Det er ikke normal praksis.« Han bekræfter desuden, at TUI har sendt fire sms'er til danskerne. Men han erkender, at kommunikationen kunne have været bedre: »Jeg ved, der ikke har været klarhed over en flyløsning i begyndelsen, og derfor har der ikke været mange svar helt tidligt i processen. Vi har kommunikeret forsinkelsen, at vi leder efter løsninger, og da vi fandt en løsning. Der er sendt fire beskeder i går mellem klokken 9.30 og 21.31. Mine kollegaer har skullet finde en løsning, og det har skullet gå forholdsvis hurtigt. Men der skal stadig være kvalitet i kommunikationen, og vores gæster må ikke stå med uafklarede spørgsmål.« »Det nytter ikke bare at sende en sms. De skal selvfølgelig være informeret om, hvor de skal hen og i hvor lang tid. Og det duer heller ikke at sende en kollega, som ikke kan svare på spørgsmål. Det kan jeg kun beklage.« Processen får nu TUI til at kigge indad: »Der er allerede indkaldt til møder. Det er ikke normal praksis, at vores kunder skal stå i det her. Det skal være ordentlige standarder og ordentlig kvalitet, hvilket også er normal praksis for os. Og når det ikke har været det, skal tingene vendes.«

Lone, kan du forstå, hvis TUI har stået i en vanskelig situation, hvor de lige nu pludselig skulle indlogere op mod 200 danskere?

»Jeg forstår godt, det kan være svært bare sådan at placere 200 gæster, som skal ankomme til hotel og placeres i busser. Det kan jeg sagtens forstå.«

»Men at der ikke er andre ledige hoteller i nærheden. Hmmmm. Det studser jeg godt nok over.«

B.T. har talt med Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI Danmark, om kritikken – og han beklager, at gæsterne er endt, hvor de er.

Særligt med tanke på, at det ikke kræver lang tid at finde beskrivelser om hotellets kvalitet.

»Mine kollegaer har åbenlyst ikke været opmærksomme på det. Det kunne de godt have været. Normalt ville vi have valgt et af vores egne, kvalitetssikrede hoteller, men det har ikke været muligt, fordi der ikke har været nok ledige værelser, og derfor har vi prioriteret at finde mad og overnatning til de berørte gæster andre steder.«

Han siger, at rejseselskabet har prioriteret, hvor de alle kunne være samlet af hensyn til praktik og indlogering.

»Men det er for dårligt, at de er sendt hen til det hotel. Også selvom det er et midlertidigt ophold, så skal de ikke bo på et hotel af den standard. Det kan vi kun beklage,« siger han.

Flyet mod Aalborg lettede klokken 00.15 natten til tirsdag – godt halvandet døgn senere end planlagt.