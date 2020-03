Mange tusinde danskere på ferie i udlandet fik i går aftes beskeden om, at de danske grænser lukker fra lørdag kl. 12, ligesom alle »ikke nødvendige rejser« frarådes på det kraftigste.

Regeringen opfordrer alle danskere i udlandet til at vende hjem hurtigst muligt. Men hvordan er de rejsende danskere egentlig stillet, hvis de vil hjem før tid?

Det korte svar er, at man selv må betale, hvis man vil rejse hjem før tid.

»Vi kan sagtens være behjælpelige med at få folk hjem (tidligere, red.), i det omfang det er muligt at finde transport, men det er bare ikke gratis,« siger Lars Thykier, der er direktør i Dansk Rejsebureau Forening, til Ritzau.

Han har fredag været i kontakt med regeringen flere gange. Her har han fået bekræftet, at danskere udlandet skal »komme hjem i god ro og orden«.

Flere rejsebureauer meddeler også, at man ikke planlægger at få rejsende danskere hjem tidligere end planlagt.

»Vores primære fokus lige nu er at få alle vores gæster hjem i god ro og orden, og er du på et af vores rejsemål, så vil vi bestræbe os på, at din hjemrejse foregår som planlagt,« skriver Spies i en pressemeddelelse.

Samme melding kommer fra TUI.

»Alle vores gæster, som er ude at rejse lige nu, vil vende tilbage fra deres ferie som planlagt, medmindre de får andet at vide,« skriver rejseselskabet.

Der kan dog gælde særlige regler hos de enkelte rejseselskaber. Derfor opfordres alle rejsende til at kontakte deres rejsearrangør.

Hvis man derimod er backpacker eller bare rejser uden et rejseselskab, står man mere alene.

Udenrigsministeriet råder til, at man kontakter sit flyselskab for at høre om mulighederne for at ombooke sin billet.

Men som udgangspunkt må man selv betale for ombookning af flybilletterne. En del flyselskaber har dog gjort det gratis at ombooke billetter, som er købt fra og med den 5. marts.

Hvis man opholder sig i såkaldte røde lande eller regioner, er der flyveforbud til Danmark.

Det gælder bl.a. for Italien, Iran, den østrigske delstat Tyrol, Hubei i Kina samt Daegu og Gyeonbuk i Sydkorea.

I det tilfælde må man i samarbejde med rejsearrangøren finde en alternativ måde at komme hjem på.