Der er sat en dæmper på sommerhumøret for flere børnefamilier, der nu må aflyse deres rejse til Malta.

Fra onsdag forbyder landet nemlig indrejse for alle turister, der ikke er fuldt vaccineret.

»Det er bare så trist. Selvfølgelig er vi skuffede og ærgerlige,« fortæller 48-årige Birgitte Mortensen, Høje Taastrup.

Hun skulle sammen med sin mand og to sønner, Valdemar og August på henholdsvis 15 og 18 år, være rejst til Malta sidst i juli. Men fordi de to drenge ikke er vaccineret, er drømmen om bådture og snorkling i østaten i Middelhavet aflyst.

»Vi bookede ferien i starten af marts, fordi coronatallene var fine. Men vi betalte også med den formodning, at det kunne gå galt – og talte med drengene om, at der var risiko for, at vi ikke kom afsted. Men selvom vi var forberedt på det, er vi skuffede, fordi vi jo havde glædet os til ferie,« fortæller Birgitte.

Hendes uforståenhed omkring Maltas restriktioner gør da heller ikke skuffelsen mindre. Birgitte forstår, at landet naturligvis vil værne om sin sikkerhed, men omvendt synes hun også, at det er blevet blæst for højt op med deltavarianten.

»Jeg synes, det virker overreageret. Og jeg mener, man kunne lave restriktioner på en måde, så man stadig kan rejse dertil. Eksempelvis må man færdes seks samlet. Her kunne man gå ned til fire. Og hvis vi skulle blive omkring hotellet, havde vi stadig villet rejse derned,« siger Birgitte.

Men det kommer altså ikke til at ske. Og turen går i stedet et par dage til Hamburg, inden det så er tilbage på arbejde.

Maltas indrejserestriktioner Maltas regering har besluttet kun at tillade indrejse fra og med den 14. juli 2021 for alle personer over 12 år, som er færdigvaccinerede - dvs. 14 dage efter 2. stik. Børn under 12 år tillades indrejse såfremt de kan fremvise en negativ PCR-test, som ikke er over 72 timer gammel. Kilde: Udenrigsministeriet.

»Jeg er selvstændig og driver min egen skobutik, og når vi alligevel ikke skal på ferie, kan jeg jo lige så godt arbejde,« fastslår Birgitte.

Også Martin Larsen fra Amager har nu aflyst rejsen til Malta.

Martin, hustruen Bettina og datteren Asta, skulle være rejst til september.

Normalt plejer familien at holde ferie i Tyrkiet, men så i år Malta som en mulighed med henblik på diverse coronarestriktioner. Altså lige indtil de nye regler om coronapas træder i kraft 14. juli:

»Vores datter på 13 år er ikke vaccineret, og da hun ligesom os andre har haft corona, synes vi ikke, hun behøver at blive vaccineret. Derfor må vi aflyse ferien,« konstaterer Martin.

Men faktisk kommer det ikke som nogen overraskelse for ham.

»Vi havde faktisk lidt forventet det, fordi man kan se, hvordan det går 'derude'. Og desuden har Malta nu mange regler og restriktioner, som vi ikke bryder os om,« siger Martin og tilføjer:

»Hvis man rejser ned til et land og ikke kan noget, så er det jo alligevel ikke ferie.«

Mens familierne Mortensen og Larsen har måttet aflyse Malta-eventyret, sidder Lars Boye-Nielsen på ferieøen netop nu.

»Her er dejligt. Varmt, men meget skønt. Lige nu slapper vi af ved poolen,« fortæller han.

Lars er på ferie med datteren Matilde og sin hustru Michala. De kalder deres ankomst til øen for 'kaotisk'.

»Vi stod to timer i lufthavnen, hvor forskellige fly var mikset, det vil sige alle mulige forskellige nationaliteter, hvor det ikke var muligt at holde afstand. Der var overhovedet ikke styr på det.« Det fortæller Lars og påpeger, at andre familiemedlemmer, der ankom omkring fem timer senere, oplevede det samme.

Udover oplevelsen i Malta International Airport synes han, at den nye regel om coronapasset virker tåbelig.

»Det er primært børnefamilier, der er her, og det er jo dem, som den nye regel vil ramme. Det er et populært rejsemål, en stor indtægtskilde, de går glip af, og det er bare synd for alle dem, der ikke kommer afsted,« siger han.

Ifølge Lars er der altså plads til forbedringer af Maltas håndtering af corona.

Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning for østaten i Middelhavet her.