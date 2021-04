Det ændrer ikke på muligheden for at få erstatning, hvis man aktivt vælger at tage AstraZeneca-vaccinen.

Hvis Folketinget skulle give mulighed for at tage den ellers skrottede AstraZeneca-vaccine, vil man kunne få erstatning ved eventuelle alvorlige bivirkninger som blodpropper.

Det fortæller Karen-Inger Bast, der er direktør for Patienterstatningen.

Det er den institution i Danmark, som behandler erstatningssager i forbindelse med bivirkninger fra lægemidler.

- De borgere, der måtte tage imod vaccinen, vil være fuldt ud dækket for de skader, der måtte komme.

- Selv om man er informeret og tager vaccinen frivilligt, er man dækket af den danske erstatningsordning, siger hun.

Karen-Inger Bast forklarer, at juraen på området er relativ enkel.

For al medicin - herunder vacciner - udleveret i Danmark, der er godkendt af enten Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) eller Lægemiddelstyrelsen, vil man kunne få erstatning ved alvorlige bivirkninger.

Det er Sundhedsministeriet, som skal betale erstatning til patienten.

Der kører i øjeblikket en politisk diskussion om, hvad der skal ske med de omkring 200.000 AstraZeneca-vacciner, som Danmark har liggende på køl.

De blå partier i Folketinget har opfordret til, at man skal give vaccinen til de danskere, der gerne vil have den.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde onsdag, at han har bedt Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg til, hvordan man ville kunne give AstraZeneca-vaccinen til borgere, der frivilligt vil have den.

Magnus Heunicke sagde, at han først ville tage stilling til spørgsmålet, når han havde set oplægget - herunder hvem der har ansvaret, og hvordan det er med erstatninger.

Men ifølge Patienterstatningen er der ikke noget at skulle afklare i forhold til erstatninger, når man ser på den nuværende lovgivning.

- Man vil selvfølgelig altid kunne ændre loven, hvis der er politisk vilje til det, men som det er nu, vil en borger, der tager AstraZeneca-vaccinen og oplever alvorlige bivirkninger, kunne få erstatning, siger hun.

De konkrete erstatninger ved vaccineskader afhænger blandt andet af, hvorvidt man har nedsat erhvervsevne - altså om skaden er så voldsom, at man ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere.

De danske sundhedsmyndigheder besluttede onsdag at skrotte AstraZeneca-vaccinen fra det danske vaccinationsprogram.

Begrundelsen er, at der formodes at være en sammenhæng mellem sjældne tilfælde af blodpropper og vaccinen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at den vil gøre mere skade på nuværende tidspunkt, hvor Danmark har kontrol over smitten, og der er andre tilgængelige vacciner.

/ritzau/