Der er tusindvis af kroner at spare, men tilsyneladende er danske boligejeres fokus på området faldende.

»Der er intet, der tyder på, at boligejernes ageren inden for det her område er eksploderet inden for de senere år,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Der kan ellers ifølge Børsen være en markant kontant gevinst at hente, når det kommer til energimærkning af boliger.

Eksempelvis viser udregninger fra netop Realkredit Danmark, at for et hus på 140 kvadratmeter kan der med naturgas være 30.000 kroner at spare på varmeregningen med den bedste energimærkning, A2020, frem for den dårligste, G.

For fjernvarme er den tilsvarende besparelse på 28.000 kroner.

Og det er altså om året.

Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark har dog bemærket, at interessen er stagneret i takt med, at olie- og energipriser også er faldet.

Samtidig kan det være en omkostelig affære at forbedre energimærkningen på et hus. I gennemsnit vil det koste 75.000-125.000 kroner pr. karakter, der bliver forbedret.

Cheføkonomen påpeger dog også på, at da renten er lav i øjeblikket, kan det være ekstra fordelagtig af få foretaget energivenlig forbedringer på huset på den baggrund.

Samtidig er boligejere tilsyneladende mere tilbøjelige til at forbedre energimærket på boligen, hvis det tydeligt kan ses på boligens samlede værdi, altså en eventuel salgspris.