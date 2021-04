Regler lempes, så ejere af eksempelvis svenske ødegårde ikke skal isolere sig i ti dage ved hjemkomsten.

Omkring 10.500 danskere ejer feriehuse i Sverige, og de kan snart se frem til et gensyn med ferieboligen.

Som følge af en politisk aftale kan de fra 21. april rejse til Sverige, uden at de skal gå i karantæne, når de vender hjem.

Det vækker begejstring i foreningen Danske Torpare.

- De får nu mulighed for at tilse deres ejendomme i Sverige.

- Det er tiltrængt, for vi har hørt om en del indbrud, fordi indbrudstyvene har vidst, at danskejede ejendomme har stået tomme, siger sekretariatschef Victoria Lindtner, Danske Torpare.

Torpare er svensk og betyder husmand.

Foreningens medlemmer er danskere, der ejer enten et lille husmandssted (et torp, red.), en ødegård eller en skovejendom.

Onsdag aften faldt den politiske aftale på plads, der lemper restriktioner for ind- og udrejse.

Det gælder ifølge aftalen også ejere af "ødegårde i Norden".

Hidtil har det været et krav, at man ved eventuel udrejse skulle isolere sig ti dage efter hjemkomsten.

Det kunne forkortes ved en negativ coronatest, der kunne tages på dag fire efter indrejsen.

Udover problemer med indbrudsramte huse er der ifølge sekretariatschefen meldinger om huse med vandskader.

- Da Sverige lukkede grænsen til Danmark 22. december, skete det med kort frist.

- Så mange nåede ikke at lukke for vandet i husene. Da vinteren har været relativ streng, formoder vi, at en del huse er ramt af vandskader, siger Victoria Lindtner.

Sverige åbnede fra 31. marts grænsen til Danmark mod fremvisning af en negativ coronatest.

De danskejede feriehuse i Sverige ligger primært i Skåne, Halland, Småland og Blekinge.

