870.000 boligejere kan se frem til et prisfald.

Mere præcist dem, der har realkreditlån i Totalkredit.

Ifølge Finans.dk vurderer Danske Bank ud fra en analyse af bankmarkedet, at deres konkurrent Totalkredit har lagt sig i førertrøjen.

Hos Totalkredit vil der nemlig være råd til at give boligejere rabat på boliglån i sådan en grad, at andre banker umuligt vil kunne følge med.

Hvad er en bidragssats? Bidragssatsen er det gebyr, som alle danskere med et realkreditlån betaler til deres realkreditinstitut. Beløbet betaler du hver termin til dit realkreditinstitut for dit realkreditlån. Kilde: Totalkredit.

Og at det økonomisk går godt hos Totalkredit, bekræfter Nykredits hovedaktionær, Forenet Kredit, til Finans:

»Vores formue skal komme kunderne til gode. Førsteprioriteten er, at vi har kapital nok til, at Nykredit og Totalkredit altid kan være til stede med udlån til kunderne. Derefter deler vi overskuddet til gavn for kunderne, så de kan få eksempelvis kundekroner og foreningsfordele (rabatter på gebyrer i Nykredit, red.),« siger Nina Smith, der er formand for Forenet Kredit.

Forenet Kredit mener altså, at deres formue skal komme kunderne til gode, men de har endnu ikke besluttet, hvorvidt det økonomiske overskud skal føre til lavere bidragssatser til boligejerne.

Ifølge Danske Bank er det realistisk, at Nykredit-koncernen vil hæve rabatsatsen fra 0,15 til 0,20 procent.

For en gennemsnitlig boligkunde vil det svare til et yderligere prisfald på syv procent, som i snit betaler 0,72 procent i bidragssats. Dog afhænger det af typen af lån og boligens værdi.