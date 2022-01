Vi begynder at nærme os den tid, hvor rigtig mange danskere rejser på vinterferie for at stå på ski.

Men indrejsereglerne rundt omkring i Europa, som ændres i det, der kan synes som et stort virvar, skaber forvirring hos mange af de danske skientusiaster, som planlægger at vende Danmark ryggen i de kommende uger.

Det er i hvert fald meldingen hos et af Danmarks største forsikringsselskaber, Alm. Brand, som fortæller om rødglødende telefonlinjer forud for vinterferien.

»I takt med at coronasmitten er steget, og vinterferien er kommet tættere på, har vi fået endnu flere opkald og har derfor sat ekstra bemanding på telefonerne,« siger Maria Bitsch, som er Skadechef, Person- og Specialskade hos Alm. Brand i en pressemeddelelse.

»Vi har fået 40 procent flere henvendelser end normalt fra kunder, der har planlagt en vinterferie, så der er ingen tvivl om, at det her er noget, der bekymrer rigtig mange danskere,« siger hun.

Halvdelen af opkaldene drejer sig om forestående skiferier i Østrig, fortæller Maria Bitsch.

»De spørger især, om de kan få refunderet indbetalingen på deres rejse, hvis de ikke når at få boostervaccinen, og hvordan tidligere smittede skal forholde sig, og om de skal bruge størstedelen af ferien i isolation,« fortæller hun.

Mange danskere planlægger imidlertid også at besøge Italien i vinterferien, og her skal man være opmærksom på, at myndighederne som noget nyt kræver dokumentation for, at man har en ansvarsforsikring, fortæller Alm. Brand, som har samlet de tre mest hyppige spørgsmål, som kunderne stiller over telefonen.

Refundering

​Kan jeg få pengene tilbage, hvis rejsen bliver aflyst i sidste øjeblik?

Coronavaccine

Kan jeg fortsat tage på skiferie, hvis jeg ikke har fået tredje stik?

Coronarestriktioner

Hvis jeg tager på skiferie, skal jeg så være i isolation under store dele af ferien?

Alm. Brand opfordrer danske rejsende til, at man på forhånd taler med sit rejsebureau om muligheden for refundering, så man er sikret i tilfælde af aflysning, og at man undersøger dækningen på sin rejseforsikring på den planlagte destination inden afrejse.