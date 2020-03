Hvis danskere i udlandet vil hjem tidligere end planlagt, må de selv punge ud for rejsen, siger rejsebureauer.

- Er du i udlandet, bør du rejse hjem hurtigst muligt.

Sådan lød opfordringen fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde i Statsministeriet fredag aften. Her meldte regeringen nye stramninger ud for at afbøde coronavirussets udbredelse samfundet.

Men hvis danskere i udlandet vil hjem før tid, skal de selv betale for det. Det fortæller Lars Thykier, der er direktør i Dansk Rejsebureau Forening.

- Hvis folk sidder i USA og siger, at de gerne vil hjem en uge før tid, så gælder de samme regler som i alle mulige andre sammenhænge, hvor der ikke er coronakrise.

- Så kan vi sagtens være behjælpelige med at finde transport, men det er bare ikke gratis, siger han.

Regeringen lukker fra lørdag middag grænserne, så kun danske statsborgere og udlændinge med et anerkendelsesværdigt formål må rejse ind i Danmark.

Desuden opdaterede Udenrigsministeriet tidligere fredag sine rejsevejledninger, så alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i verden frarådes på grund af coronavirusset.

/ritzau/