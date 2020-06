Skal man tro den svenske udenrigsminister, Ann Linde, så glemmer danskerne alt om den pli og omtanke, som de har lært at udvise under coronakrisen, så snart de krydser Øresund.

For i Sverige har man hele tiden været fri for de snærende bånd, der gælder i Danmark, og det kan danske turister ikke håndtere, må man forstå på ministeren.

»Hvis de skal komme her, kræver det, at de følger reglerne.«

»Vi får rigtig mange mails om, at der kommer folk fra Danmark, som ikke respekterer den sociale distance og flytter borde sammen på restauranter og alt muligt,« siger Ann Linde i et interview med Dagens Nyheter, der blev offentliggjort søndag.

Michael Terp er ejer af Beosound i Malmø, der sælger brugt B&O-udstyr.

Men ifølge danskere bosat i Malmø er det mildt sagt et fortegnet billede.

»Det er lidt komisk, at hun skal komme med den bemærkning. Det er grebet ud af ingenting,« lyder reaktionen fra Michael Terp, der har boet i Sverige i 16 år:

»Jeg tror, den svenske regering af fornærmet over, at svenskerne ikke må komme ind i Danmark.«

»Der har ikke været nogen forskel på danskeres opførsel. Folk sidder på cafeer og går rundt i supermarkeder, som de plejer,« fortsætter han.

Fakta: Den svenske strategi De svenske sundhedsmyndigheder valgte en markant anderledes strategi i starten af coronakrisen, hvor det svenske samfund ikke blev lukket ned som i andre lande. Landets skoler og restauranter har på intet tidspunkt været beordret lukket. Sverige har - i modsætning til Danmark og mange andre lande - ikke valgt at lukke landets restauranter og værtshuse. Dog skal stederne sikre, at gæsterne ikke er for tæt på hinanden. Hvis det ikke sker, er det muligt for myndighederne at beordre en lukning. Sverige med cirka 10 millioner indbyggere har næsten 5000 døde med coronavirus. Danmark med 5,8 millioner indbyggere har færre end 600 døde. Kilde: Ritzau

Thomas Michelsen arbejder med IT. Han forsøger at undgå smitte af corona ved blandt andet at handle ind på ydertidspunkter. Han oplever ikke, at svenskerne generelt udviser hensyn i forhold til at begrænse smitte.

Også Thomas Michelsen, der har boet i Sverige i fem år, ryster på hovedet af påstanden fra Ann Linde.

Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at holde afstand, så er det svenskerne selv, lyder det:

»I går var jeg ude at spise med en ekskæreste på en restaurant, hvor der var buffet. Da vi ankom, så jeg 15 mennesker, der stod overdrevet tæt pakket omkring den buffet.«

»Så det triggede mig, da den svenske minister sagde, at danskere ikke kan finde ud af at holde afstand.«

Carsten Bjerregaard Hansen er bosat midti Malmø. Han har 'bemærket, at normale svenskere tager meget let på det,' siger han om risikoen for at blive smittet eller smitte med coronavirus.

»For jeg oplever ikke, at svenskere tager hensyn til at holde afstand. Omvendt tænker jeg ikke, at danskere er bedre, men danskerne er absolut heller ikke værre,« siger han.

Carsten Bjerregaard Hansen stemmer i:

»For et par måneder siden var svenskere mere tilbøjelige til at holde afstand, men det sker ikke mere. Jeg synes ikke, at folk tager hensyn, når man eksempelvis er ude at handle.«

»Jeg ser bare det her, som om man forsøger at lægge politisk pres på, for at Danmark kan blive åbnet, så svenskerne kan få lov til at komme til Danmark, ligesom danskere kan tage til Sverige.«