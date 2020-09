En række danskere står nu frem og fortæller om en voldsom afhængighed, der belaster deres hverdag og koster dem mange penge hver måned.

Det er dog hverken kokain eller cigaretter, de er afhængige af. Det stof, der holder dem kørende, er slet og ret næsespray.

De små flasker med væske, der pustes op i næsen, kan købes alle steder. På apoteker, i supermarkeder, i kiosker og på tankstationer.

Ifølge de fire danskere, som B.T. har talt med, kan det, der begynder som et uskyldigt pust mod forkølelse, hurtigt ende i et kaotisk misbrug.

Camilla Rasmussen, 28 år, har brugt Otrivin uden mentol i syv år.

»Fem gange om dagen tager jeg to sprøjt. Et i hvert næsebor. Jeg bruger fire flasker Otrivin uden mentol om ugen. Hvis jeg lader være, hæver mine slimhinder helt vildt, så jeg er nødt til at tage den.«

»Jeg har været ved en øre-næse-hals-læge. Han gav mig en afvænningsspray, som jeg skulle bruge sammen med den anden, men det virkede overhovedet ikke.«

»Jeg går i panik, hvis jeg ikke kan trække vejret. Hvis jeg ikke tager den, inden jeg går i seng, vågner jeg om natten, fordi jeg ikke kan få vejret gennem næsen.«

Tanja Radu. Foto: Privatfoto

Tanja Radu, 24 år. Har brugt rød Zymelin, siden hun var 14.

»Jeg var 14 år og helt almindelig forkølet. Min næse var stoppet, og næsesprayen hjalp faktisk. Forkølelse stoppede, men jeg følte stadig, at jeg ikke kunne få luft gennem næsen, så jeg troede at, jeg stadig var forkølet.«

»Nu tager jeg den hele tiden. Jeg har én i tasken, én i bilen og én ved siden af min seng. De ligger overalt. Da jeg flyttede, havde jeg tre skuffer med tomme flasker.«

»Hvis jeg ikke tager den, får jeg ondt i hovedet og føler, at jeg ikke kan få luft. Jeg vågner op tre eller fire gange hver nat for at tage næsespray, så jeg får slet ikke noget søvn, og jeg er hele tiden træt.«

Alvin Jacobsen er »hooked« på næsespray og tager op mod en flaske om dagen. Foto: Alvin Jacobsen

Alvin Jacobsen, har brugt Otrivin Menthol i tre et halvt år.

»Jeg er ikke rar at være sammen med, hvis jeg ikke får næsespray. Jeg bliver meget sur og irritabel, svarende til hvis man ikke får sin smøg.«

»Jeg tager det hele tiden. Hver gang jeg har en lille pause. Jeg er oppe tre gange hver nat. På et tidspunkt ville jeg gerne vide, hvor meget jeg tog, så jeg samlede alle de tomme flasker. På et halvt år havde jeg fyldt en hel skuffe.«

»Jeg stoppede med at ryge for et stykke tid siden, og det synes jeg faktisk er nemmere end at stoppe med næsespray. Du har ikke de samme hjælpemidler til at stoppe såsom plaster og nikotintyggegummi. Det er heller ikke noget, der bliver talt særlig meget om.«

Hanne Dreijer. Foto: Privatfoto

Hanne Dreijer, tog næsespray i en periode på to år.

»Jeg brugte en flaske næsespray om dagen, ellers lukkede næsen til, og jeg følte, at jeg ikke kunne få vejret. Det var meget ubehageligt. Jeg blev desperat og meget irritabel, hvis ikke jeg havde næsespray. Jeg kunne finde på at bede min mand køre mig ned på tankstationen klokken 23. Det var han ikke så glad for.«

»Jeg tog en kold tyrker. Det var et mareridt. Man bliver desperat, og næsen lukker sammen. Du kan ikke sove. Du smasker, når du spiser, og det går ud over dine kære og nære. Men det er det, der skal til.«

»Det tog tre-fire måneder, hvor det gradvist blev bedre. Efter fire måneder var næsen okay igen. Jeg kan stadig godt få en lukket næse uden jeg er forkølet, men jeg bruger ikke Otrivin. Jeg kommer aldrig til at tage det igen.«