Mandag aften er der problemer på sundhed.dk, hvor man kan se svar på coronaprøver.

En del danskere kan mandag aften ikke logge ind på sundhed.dk, hvor man kan se svar på coronatest.

Det fremgår af sundhed.dk.

- Problemet er, at det er svært at skabe kontakt til den database, hvor prøvesvarene ligger. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, står der på hjemmesiden.

Sundhed.dk skriver desuden, at de vil opdatere med information, så snart de ved mere.

Det er ikke første gang, at hjemmesiden oplever problemer. Tidligere har der været nedbrud, der har forhindret borgere i at logge ind. I slutningen af oktober gik to dage, hvor borgere ikke kunne logge ind på grund af et nedbrud.

Desuden skete der en fejl i november, hvor op mod 840 borgere ikke fik svar på deres coronatest.

Der er i vinterperioden blevet testet i stort omfang, og flere steder er der meldt om hårdt pres på testcentrene.

/ritzau/