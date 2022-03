Russisk vodka og terrassebrædder af sibirisk lærketræ. En stor del af danskere går i en stor bue uden om varer fra Rusland.

Næsten fire ud af ti danskere siger, at de har truffet et klart valg og aktivt boykottet russiske varer siden Putins invasion af Ukraine 24. februar.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

»Det overrasker mig, at så mange har boykottet russiske varer,« siger Flemming Splidsboel Hansen, Rusland-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Herhjemme har Facebook-gruppen ‘Boykot Rusland’ 2.700 medlemmer, og danske forbrugeres boykot har sammen med boykot i andre lande samt store virksomheders frivillige exit fra Rusland stor effekt, da det samlet rammer den russiske økonomi benhårdt, pointerer seniorforskeren.

Russiske eksportvirksomheder mister ordrer, og samtidig kan russerne se virksomhedsgiganter som McDonald's, Apple, IKEA og herhjemme for eksempel Jysk og Grundfos trække sig ud af Rusland.

»Det har meget stor betydning. Der er jo både de meget omfattende statslige sanktioner, som har overrasket russerne i både bredde, dybde og hastighed, og så er der de frivillige sanktioner oveni, hvor forbrugere boykotter, og virksomheder trækker sig ud af Rusland,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

Det rammer ikke blot Ruslands økonomi. Det bliver pludselig også meget tydeligt for den menige russer, at der er noget, der er helt galt, påpeger Flemming Splidsboel Hansen.

Undersøgelsen Har du siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar i år aktivt fravalgt/boykottet russiske produkter, for eksempel vodka fra Rusland, fødevarer fra Rusland, træ som for eksempel sibirisk lærk eller andre produkter med russisk producerede delelementer? Ja: 38 procent

Nej: 46 procent

Ved ikke: 17 procent Kilde: YouGov for B.T. 1.248 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 4.-7. marts. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint.

»Det har overrasket dem, hvor omfattende den her bølge af frivillige sanktioner er. Den menige russer får understreget, at Rusland er ude af det gode selskab. Det vil også betyde, at russere mister deres arbejde. Nogle russere vil rette deres vrede mod Vesten og støtte Putin og krigen og købe ind på hans hyperpatriotiske fortælling,« siger han og tilføjer:

»Men der vil også være mange russere, der vil forstå, at det er Putin, der er skyld i, at de har mistet deres job, og at de skal leve med sanktioner, hvor de ikke kan høre den musik, se de film eller handle de steder, de plejer. De vil opleve en masse begrænsninger, der får dem til at føle sig udelukket.«

For mange russere vil det være en meget konkret øjenåbner, at vestlige butikker og fabrikker i Rusland er lukket, vurderer Flemming Splidsboel Hansen. Samtidig vækker det stor bekymring på det politiske niveau i Rusland, at mange russere vil blive arbejdsløse.

Flemming Splidsboel Hansen fremhæver, at Putin i sidste uge forsøgte at overbevise sine landsmænd om, at Sovjetunionen også var pålagt sanktioner og ifølge Putin klarede sig fint alligevel.

»Men her er jeg sikker på, at millioner af russere har fået kuldegysninger. For russerne vil ikke tilbage til sovjettiden på nogen som helst måde. Så de her sanktioner virker og påvirker meningsdannelse meget blandt almindelige russere.«

Også herhjemme har forbrugernes boykot ifølge Flemming Splidsboel Hansen betydning. Både på holdningsdannelsen blandt politikerne og danske virksomhedsejere.

»Det er vanskeligt for politikerne herhjemme at begynde at normalisere forholdet til russerne, når danskerne i så høj grad bakker op om en hård kurs over for Rusland. Det samme pres er der på danske virksomheder,« siger han.

Både Coop, der blandt andet ejer kæderne Kvickly og SuperBrugsen, og Salling Group, der står bag Netto, Føtex og Bilka, har fjernet samtlige russisk producerede varer fra hylderne.