Sundhedsminister Magnus Heunicke advarede tirsdag om en risiko for en snarlig nedlukning, hvis ikke flere danskere lod sig vaccinere.

Og det fik for alvor danskerne til at tage affære. Flere har valgt allerede nu at afbestille og aflyse julefrokosten.

Det fortæller den administrerende direktør i SMVdanmark, hovederhvervsorganisationen for selvstændige og små og mellemstore virksomheder, Jakob Brandt, der er ked af, at Magnus Heunicke i første omgang formulerede sig, som han gjorde.

»Jeg tror ikke, han havde tænkt den tanke, at danskerne var så tyndhudede – målet var at hæve vaccinedeltagelsen, men han raslede med sablen, og det har allerede nu fået konsekvenser,« siger Jakob Brandt og fortsætter:

»Som vi har set det tidligere, så lytter danskerne meget til henstillinger fra regeringen, men det er kun ved reelle restriktioner, der gives økonomisk kompensation til de virksomheder, det får konsekvenser for.«

Mange virksomheder skal for eksempel begynde at tilbagebetale de penge, de skylder staten for coronakompensation, allerede 1. april. Og det kan ifølge Jakob Brandt blive svært, hvis man ikke får lagt en god bund for næste år i julefrokostsæsonen.

Han fortæller, at det efter et medlemsmøde, der er holdt for nylig, viste sig, at flere gæster, men også mindre virksomheder havde valgt at aflyse deres julefrokoster. De mente, det var for risikabelt at vente med at aflyse.

»Der sker ikke meget i november. Det samme gælder januar og februar. Så pengene skal hentes i juleperioden. Det gælder også musikerne, fadølsleverandører, catering og så videre.«

Dog understreger Jakob Brandt, at sundhedsminister Magnus Heunicke torsdag præciserede sin udmelding i programmet 'Lippert' på TV 2 News.

Så budskabet lyder fra Jakob Brandt:

»Kære politiker, vær varsom, når du kommunikerer ud til befolkningen – og til resten af befolkningen: Lad være med at aflyse julefrokosten.«