Tusindvis af danske rejsende bliver de kommende dage, uger og måneder ramt af konkursen hos flyselskabet Primera Air.

Alene hos rejsebureauet Sunweb kommer 2000 kunder til at blive påvirket af ændringer i rejseplanerne måneden ud. Men også hos Bravo Tours vil mange hundrede kunder dagligt blive berørt. Flyselskabet Primera Air meddelte mandag, at det ved midnat går konkurs, og allerede nu oplever danskere på ferie, at planlagte fly bliver aflyst.

Hos Sunweb forklarer deres presseansvarlige, Deniz Jensen, at de på nuværende tidspunkt ikke har overblik over antallet af kunder på destinationerne, som er påvirket af konkursen, men 'det er ikke sindssyg mange'. Alligevel giver den pludselige konkurs udfordringer.

»Primera Air flyver slet ikke, og vi skal nu finde andre afgange, men det er svært at finde sæder hjem og nye fly, for vi er ikke alene om det. De gæster, der nu skal hjem, må vente til i morgen. Guiderne får meget snart besked,« siger han.

Sunweb har lige nu bl.a. rejsende på de græske øer Kreta og Rhodos, hvor især sidstnævnte destination ifølge Deniz Jensen i øjeblikket er svær at løse.

»Vi ligger vandret lige nu. For de gæster, der er af sted, kan det betyde flere rejsedage, men vi har pligt og lyst til at tage os godt af dem. Men vi har brug for tid, det er kun halvanden time siden, vi fik beskeden.«

Hos Sunweb såvel som Bravo Tours prioriterer man de kunder, som skulle rejse i dag, mandag, og i morgen, tirsdag, som de første. Sideløbende vil de sørge for alternativer til rejsende længere fremme i kalenderen. Fremadrettet bliver det dog svært for Sunweb at finde tilbage til normalen igen.

»Vi når aldrig helt tilbage til normal igen - det er vores gode partner, så det er noget skidt. Vi har kontrakter med dem til vinter til Egypten og en masse flyvninger til næste år også. Men rent trafikmæssigt burde vi have løst det inden for et par dage for vores kunder,« siger Deniz Jensen.