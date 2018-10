Gasolins 'Sirenesangen' flyder ud over Christianshavns Torv fra en højttaler mandag middag. Et mindested for Kim Larsen er rejst i hans gamle kvarter. Forbipasserende stopper foran den voksende samling af blomster, billeder, ølflasker og cigaretter.

»Hans død har rørt mig dybt,« siger Annegrethe Beck til B.T. og uddyber:

»Vi har danset til Kim Larsen og hørt hans musik gennem hele livet. Da vi hørte om det her sted, blev vi enige om at gå ned og lægge en blomst.«

En konstant strøm af mennesker i alle aldre kommer hen til mindestedet.

Et mindested for Kim Larsen er opstået på Christianhavns Torv. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Et mindested for Kim Larsen er opstået på Christianhavns Torv. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De fleste bøjer hovedet i stilhed, som stod de foran Kim Larsens sidste hvilested. Nogle lægger en medbragt blomst. Spontane samtaler om Kim Larsen opstår mellem vidt fremmede. En mand bliver ved med at insistere på, at Kim Larsen ikke er død: »Han lever videre igennem sin musik,« siger han igen og igen.

Kaj Frederiksen rømmer sig, før han sætter ord på sin beundring for Kim Larsen.

»Han har betydet rigtig meget for os alle sammen, så jeg måtte simpelthen herned i dag. Han stod på sine meninger. Han var en rigtig dansker. Et godt menneske hele vejen igennem,« siger Kaj Frederiksen.

På Prinsessegade ude foran Christiania er et andet mindested opstået foran et grafittimaleri af Kim Larsen. Det blev malet få timer efter hans død søndag.

Annegrethe og Kaj har lagt en buket blomster ved Kim Larsens mindesmærke. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Annegrethe og Kaj har lagt en buket blomster ved Kim Larsens mindesmærke. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Cyklister stopper spontant. Nogle lægger medbragte blomster. To mennesker, der netop er faldet i snak, udveksler anekdoter om Kim Larsens musik og optrædener i tv.

»Der er landesorg. Man kan tydeligt mærke, at folk er rigtig kede af det. Det har været et stort chok. Vi vidste jo godt, at han var syg, men jeg troede, han var i bedring. Det er virkelig vemodigt,« siger Tina, der netop har fulgt en kvinde, hun lige har mødt fra Christianhavns Torv, ned til mindestedet på Prinsessegade.

Connie er også mødt op. Hun 'vrælede', da nyheden om Kim Larsens død blev offentliggjort søndag.

»Jeg mødte ham faktisk for en del år tilbage på en bodega, der hed Det Gyldne Krus. Vi fik en sludder i en times tid, og han gav mig en øl. Han var hyggelig, og han jokede meget. En rigtig behagelig person,« fortæller Connie og uddyber:

Connie, Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Connie, Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg blev så rørt, da jeg hørte, han er død. Hans musik vækker en masse minder, og det rammer dybt, at han ikke er her mere,« siger hun.

Tilbage på Christianshavns Torv sidder Malle og sender Kim Larsens musik ud over torvet med sin medbragte højttaler. Det har hun gjort siden klokken 10 om morgenen.

»Han er en del af min livshistorie. Jeg er vokset op med ham. Jeg er selv gammel christianit, og jeg kan huske, han kom cyklende ned ad Dronningensgade som barn. Jeg har det, som om jeg har mistet et familiemedlem langt ude. Jeg tror, alle i Danmark har det, som om de har mistet en fætter eller en onkel,« siger hun.

Hun forsøger at hylde Kim Larsen ved at spille hans musik på torvet.

»Det er svært at sluge. Det er et kæmpe tab kulturelt og menneskeligt. Han fandt sig ikke i noget, og han kæmpede for de svage. Vi har mistet endnu en af gadens stemmer,« siger Malle.