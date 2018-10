Det er ikke kun de kunder, som skal eller allerede er på ferie, der er ramt af Primera Airs konkurs.

Flyselskabet har efterladt flere tusinde danske feriegæster i vildrede, efter alle selskabets flyafgange er blevet aflyst. Men kunder, der har gamle sager mod dem kørende, står også til at blive skuffede.

Rikke Jensen og hendes familie blev den 23. september 2017 forsinkede, da de skulle hjem fra en ferie på Palma de Mallorca, og søgte derfor kompensation i henhold til EU-lovgivningen.

»Vi skulle have 63.000 kr. i kompensation for forsinkelsen, men nu da Primera Air er gået konkurs, er det ikke sandsynligt, at vi får noget, men vi håber,« fortæller Rikke Jensen til B.T.

Primera Air mente, at forsinkelsen skyldtes 'ekstraordinære omstændigheder', men ifølge EU-lovgivningen skal forsinkelsen være grundet af omstændigheder, som kan forsinke flere fly.

Primera Air nægtede at udbetale kompensation, og familien overdrog sagen til kompensationsfirmaet Flyhjælp, som i forvejen havde mange sager kørende mod Primera Air.

»Kunden var berettiget til erstatning, da der var tale om en teknisk fejl, som ikke går ind under de 'ekstraordinære omstændigheder', der skal være opfyldt, for at flyselskabet undgår deres kompensationspligt,« siger Gustav Frederik Thybo, direktør i Flyhjælp.

Flyhjælp har så mange sager mod Primera Air, at de har valgt at rejse et samlet krav på 12,6 millioner kroner på vegne af flyselskabets utilfredse kunder. Men der er dårlige udsigter for de mange kunder.

»Vi beder vores advokat om at rette krav til konkursboet, men vi forventer ikke, at der kommer nogen penge ud af det,« siger Gustav Frederik Thybo og fortsætter:

»Kundernes krav ligger lavt placeret i prioritetsrækkefølgen, når pengene fra konkursboet skal fordeles mellem de mange kreditorer.«

Rikke Jensen og familien har ikke meget tilovers for Primera Air og den måde, de har kørt forretning på.

»Det virker lidt nemt at begære konkurs på nuværende tidspunkt. Vi er mange, der har penge til gode på baggrund af, at selskabet ikke har været i stand til at leve op til et nogenlunde middelmådigt serviceniveau. Vi er uden tvivl skuffede i familien,« siger Rikke Jensen.