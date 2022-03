»Hvis krigen breder sig uden for Ukraines grænser, så skynder vi os til vores families hus i Sydspanien. Og hvis den breder sig til hele Europa, tager vi til Dubai eller Filippinerne.«

Sådan siger den 31-årige mor Sandra-Cæcilia Rein Rønvang fra Ringe på Fyn. Hun forbereder sig i disse dage på alle de værst tænkelige scenarier, siger hun.

Og hun er ikke den eneste.

Frygten for, at krigen i Ukraine på et tidspunkt rykker ind over Danmarks grænser, fylder hos flere danskere. Det kan man blandt andet læse i opslag og kommentarer på Facebook, hvor folk skriver om deres bekymringer.

Den 31-årige mor Sandra-Cæcilia Rein Rønvang fra Ringe på Fyn forbereder sig på de værst tænkelige scenarier, fortæller hun. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Den 31-årige mor Sandra-Cæcilia Rein Rønvang fra Ringe på Fyn forbereder sig på de værst tænkelige scenarier, fortæller hun. Foto: PRIVATFOTO

B.T. har talt med to af dem. Og spurgt en militærforsker, om deres frygt er rationel.

31-årige Sandra-Cæcilia Rein Rønvang har i en kvindegruppe på Facebook skrevet, at hun og familien har forberedt sig på, hvad de skal gøre, hvis krigen kommer til Danmark.

»Jeg er blevet kontaktet af flere kvinder i gruppen, som spørger, hvad vi har tænkt, fordi de også selv gik og var bange for at vente for længe. Ukrainerne troede heller ikke, der ville komme krig i deres land,« siger Sandra-Cæcilia Rein Rønvang og understreger, at det ikke er, fordi hun er i panik og klar til at pakke bilen i morgen.

»Det kan være, vi ender med at tage af sted, hvor det viser sig ikke at være nødvendigt. Men jeg vil hellere være på den sikre side. Og så er jeg bare et menneske, der gerne vil have styr på alle scenarier,« siger moren fra Ringe.

Christian Buchardt er over 40 år ældre end Sandra-Cæcilia Rein Rønvang, og han deler hendes bekymring. Den 73-årige pensionist er nemlig vokset op med den frygt, som han nu mærker komme tilbage, fortæller han:

»Jeg er født lige efter krigen. I min barndom hørte jeg ikke om andet end Anden Verdenskrig, og da jeg blev ung voksen, kom hele frygten for atomkrig. Vi var meget bevidste om, at faren for en atomkrig var nærliggende.«

Christian Buchardt frygter i den grad, at en atomkrig denne gang bliver en realitet.

»Jeg kan ikke se en situation, hvor en supermagt kan tabe en konventionel krig uden at gribe til den sidste udvej, nemlig atomvåben – derfor er frygten meget nærliggende,« siger han og fortsætter:

73-årige Christian Buchardt frygtede som ung atomkrig. Nu frygter han, at en atomkrig denne gang bliver en realitiet. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 73-årige Christian Buchardt frygtede som ung atomkrig. Nu frygter han, at en atomkrig denne gang bliver en realitiet. Foto: PRIVATFOTO

»Jeg er jo 73, så jeg er ikke bange på mine egne vegne, jeg skal herfra alligevel. Men jeg er bange på mine børn og børnebørns vegne. Jeg er bange for, hvilke liv de næste generationer kommer til at leve – hvis de overhovedet kommer til at leve.«

Det kan lyde voldsomt, når den 73-årige pensionist Christian Buchardt sætter det op på den måde. B.T. har spurgt Anders Puck Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine, om frygten for atomkrig er rationel.

Det mener han ikke, den er lige nu.

»Men den verdensorden, vi er på vej ind i – som nok er en ny kold krig – den baserer sig på en konstant forhøjet frygt for krig og også atomkrig,« siger Anders Puck Nielsen og fortsætter:

»Jeg ser det som Putin, der minder os om, at vi skal lære at være bange for atomvåben igen.«

Der var også mange eksperter, der ikke troede på, at Putin ville gå ind i Ukraine. Det gjorde han. Kan vi overhovedet tro på noget længere, når det handler om Putin?

»Jeg synes, vi skal passe på med at afskrive ham som sindssyg eller irrationel. Han har et andet verdensbillede, end vi har. Men man skal ikke afskrive ham som på den måde utilregnelig. Anvendelsen af atomvåben er i en helt helt anden kaliber end den krig, der kører i Ukraine lige nu. Hvis de anvender atomvåben, så bliver Rusland selv fuldstændig udslettet.«

Anders Puck Nielsen fortæller, at man har placeret atomvåben forskellige steder i hele verden, også i ubåde under vandet, så de ikke kan blive ramt. Og så siger han, at der findes særlige strategier, hvis et atomangreb er undervejs:

»Man har nogle procedurer for, hvis der kommer et stort atomangreb mod én, så kan man nå at skyde sine atomvåben af, inden de andre rammer.«

Og netop derfor, siger militærforskeren, vil Rusland højst sandsynligt ikke bruge deres atomvåben.

Til gengæld mener militærforskeren ikke, at 31-årige Sandra-Cæcilia Rein Rønvangs frygt for en udbredelse af krigen er helt lige så irrationel som en atomkrig.

»Det er den ikke – forstået på den måde, at lige nu er den vigtigste opgave for NATO at sikre, at krigen begrænses til kun at foregå i Ukraine. Et godt resultat er, at vi kommer i en kold krig – hvor man lever i en frygt for, at det går galt – men hvor det reelt ikke gør,« siger Anders Puck Nielsen.