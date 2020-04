En køretur på tre kvarter og pludselig står man i en verden, der virker så uendelig fjern.

En monoton bas fra en bar flyder sammen med Ed Sheerans røst fra en anden bar, og de glade gæster gør et ihærdigt forsøg på at overdøve begge med deres syngende accent.

Det er fredag aften, og torvet i hjertet af Malmø er fyldt med øldrikkende og champagne-sippende ansigter, der nyder dagens sidste solstråler på Europas sidste åbne barer.

Og hvorfor skulle de ikke også det? Svenske Lucas Nilsson på 32 år har i hvert fald svært ved at sætte sig ind i al den palaver, der finder sted lige ovre på den anden side af broen - og i resten af verden for den sags skyld.

32-årige Lucas Nilsson synes, det er fejt, at danskere tager til Malmø, når deres eget land har lockdown

»Her er det som om, at ingenting er sket. Livet fortsætter bare. Jeg kan have svært ved at forstå, at vi er midt i en verdensomspændende krise, når alt bare er, som det plejer,« siger han og kigger rundt på resten af det selskab på godt ti mennesker, han sidder og drikker drinks med.

Han stoler på den svenske strategi. Men han respekterer også, at Danmark gør, som de gør.

Og det synes han egentlig også, at danskerne burde respektere.

»Jeg synes, det er underligt, når danskere tager herover. Tidligere i dag var der faktisk fyldt med danskere lige her på den her bar,« siger han, mens han drejer kroppen over mod barens indgang.

Caféerne og barerne på lilla torg i Malmø var fyldt til randen fredag aften

Han bliver stille et kort sekund, inden han vender sig om igen:

»Det er lidt fejt, at de gør det, når de har lockdown i deres eget land.«

Danskerne fra baren er væk nu, og et dansk par, som B.T. møder på en anden bar, har ikke lyst til at være med i en artikel.

Men det har danske Ivy Rosenauer til gengæld.

Den 29-årige kvinde, som før har været i medierne og fortælle om sit liv som transkønnet, er i Malmø med sin veninde, da B.T. tilfældigt overhører deres danske stemmer i forbifarten på torvet.

De har drukket rosé, og nu skal de videre til en anden bar for at holde den kørende.

»Vi har brug for at føle os lidt i live, så vi tager i byen i aften og drikker nogle drinks,« siger Ivy Rosenauer, inden hun fortsætter:

»Klubberne er ikke åbne, men det er stadig rart at komme på bar og væk fra corona-verdenen.«

Danske Ivy Rosenauer er nået til et punkt, hvor hun ikke længere kan sidde hjemme i Danmark og kede sig. Derfor er hun taget til Malmø for at feste.

Hun fortæller, at hun i starten var meget skeptisk over for den svenske strategi, men hun har fulgt med i statistikkerne, og synes egentlig den giver ret god mening nu.

Både økonomisk men i den grad også menneskeligt, siger hun og fortæller, at hendes egen psyke til sidst var ved at lide et ordentligt knæk derhjemme.

»De første par uger holdt jeg mig meget for mig selv og var meget bange og forsigtig. Men jeg tror også, at man når til et punkt, hvor man bare bliver nødt til at leve sit liv,« siger hun, mens hun flytter sit lange hår til siden, så kavalergangen også lige får den sidste aftensol med.

Skal I ud at score i aften?

Der var ikke meget corona-frygt at spore hos bargæsterne i Malmø fredag aften

»Ja! Ja, det håber jeg. Jeg har lige fået lavet mine læber, så jeg er klar til at have det sjovt.«

Og der er ikke noget ved det, der kan bekymre dig?

»Næh, var det ikke Sundhedsstyrelsen i København, der sagde, at vi gerne måtte gå ud og have sex? Så det har jeg også tænkt mig at gøre nu.«

Har du tænkt over risikoen for, at du enten tager dansk coronasmitte med til Sverige eller svensk coronasmitte med hjem til Danmark?

»Jeg har da gjort mig nogle tanker, men jeg tænker, at jeg kan tage mine forholdsregler, men jeg kan ikke gemme mig selv væk i et fængsel. Så går jeg ned psykisk i stedet, og det, tror jeg heller ikke, er særligt sundt.«

Ville du synes, det var fint, hvis alle danskere gjorde som dig og tog til Sverige?

»Det er ikke fordi, jeg vil opfordre til, at man bare er total hensynsløs. Men hvis man har brug for at komme ud, kan man jo godt leve sit liv, så længe man er bevidst og tager sine forholdsregler.«

Ivy Rosenaur har løbende postet updates fra Malmø-turen til sine knap 900 Instagram-følgere, og reaktionerne på videoerne med store drinks og høj musik har været blandede.

Sara Jonsson (i midten) sammen med sine gymnasievenner på en bar på lilla torg i Malmø

»Jeg har fået nogle svinere af folk, der siger, at det ikke kan være rigtigt, og at jeg er uansvarlig. Men så har jeg det sådan, at jeg tror måske bare, at de selv ville ud og have det lidt sjovt. De savner nok deres sociale liv,« siger hun, inden hun tager veninden under armen for at danse over brostenene mod den næste bar.

Fem svenske gymnasieelever, der næsten alle lige er fyldt 18 år og endelig må sidde lovligt og drikke vin i loungemøblerne, kan godt forstå, hvorfor danskerne tager over til dem.

»Det må være så kedeligt at bo i Danmark lige nu,« siger gymnasieeleven Sara Jonsson, og hendes ven supplerer:

»Men i Sverige har folk også en anden form for respekt over for myndighederne. Derfor behøver vi ikke have et totalt lockdown. Hvis folk føler sig syge, så vil de blive hjemme af sig selv,« siger den 18-årige dreng, der ikke vil have sit navn med i artiklen.

Han kan sagtens forstå, at flere danskere har fundet sig til rette på de svenske barer.

Og det er kun på sin plads, synes han. Som en slags gentlemen's agreement.

»Jeg synes, det er helt okay, at danskerne kommer her, mens deres eget land er lukket. Vi tager også altid til København for at feste.«