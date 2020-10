Rejste du med hurtigfærgen mellem Rønne og Ystad i august eller september?

Så venter der dig en dejlig overraskelse.

Alle, som var passagerer på hurtigfærgen i løbet af de to måneder, får nu refunderet en del af billetprisen.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var der udelukkende rabatter til gående med handicap, mens biler med handicapparkeringskort kom gratis med færgen i august og september.

Det var der i sommerpakkerne afsat 20 millioner kroner til – men størstedelen af pengene blev ikke brugt, og det kommer nu de øvrige passagerer til gode.

Blot 15 gående passagerer med handicap og 2.390 biler med handicapparkeringskort tog imod tilbuddet, og derfor er der blevet 19,5 millioner kroner tilovers fra sommerpakken.

De fordeles nu ligeligt mellem de i alt 178.685 rejsende, der tog færgen i løbet af de to måneder.

»Med sommerpakken satte vi i den grad gang i ø-turismen i juli, og vi afsatte også midler til at forlænge sæsonen. For mig er det især en glæde, at 2.405 mennesker med handicap har fået glæde af en gratis tur til Bornholm. Jeg håber også, at rabatten til de mange andre rejsende kan give en ekstra oplevelse i efterårsferie,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

De rejsende vil få omkring 110 kroner retur – svarende til 42,1 procent af biletprisen.

Pengene bliver overført til det betalingskort, passagererne har brugt.

Færgen 'Express 2', der normalt sejler mellem Aarhus og Sjællands Odde, blev i sommer sendt til Bornholm på grund af den store efterspørgsel.