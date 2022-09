Lyt til artiklen

Du skal gange din årlige bruttoindkomst med mellem 3,5 og 5,5 og lægge din opsparing oveni.

Sådan har en tommelfingerregel lydt, når du skal udregne, hvor meget du kan låne til boligkøb. Men nu kan tommelfingeren vist godt gemmes væk.

En almindelig familie på boligjagt kan nemlig købe for 26,3 procent mindre nu end for bare et år siden. Det viser nye beregninger fra Realkredit Danmark ifølge Børsen.

»Det er ret voldsomme tal, og det er noget, der tydeligt kan ses og mærkes. Og det er også derfor, vi ser betydelig modvind derude på boligmarkedet,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, til mediet.

Han opstiller to beregninger, der viser, at en familie, der førhen kunne købe en villa i Herning på 170 kvadratmeter, nu må tage til takke med 125.

I København må man nøjes med 39 kvadratmeter for 2,51 millioner kroner, hvor man førhen ville få 54 kvadratmeter.

Årsagen kommer nok bag på de færreste: Stigende renter og himmelhøje energipriser.

B.T. har tidligere fortalt, at en gennemsnitsfamilie skal betale over 40.000 kroner mere om året sammenlignet med sidste år. De helt store pengeslugere er el og energi.

Nordea og Danske Bank har ifølge Børsen beregnet, at en almindelig familie kommer til at betale 9.500 kroner mere om året for el. Og hele 22.500 kroner mere om året for gas.

Derudover har bankerne udregnet, at der oveni kommer merudgifter til mad og brændstof på henholdsvis 5.750 kroner og 5.000 kroner.