Det første danske charterfly i syv måneder fløj fredag til Mallorca.

Og efter mere end et halvt år med skærpede rejserestriktioner er det første hold danske turister nu landet på ferien i Spanien.

B.T. fortalte i går om de første danskere, der pakkede sydfrugterne. En af dem var Lis Frandsen, der har inviteret familien til Mallorca for at fejre sin 70-års fødselsdag.

»Hele familien stod tidligt op, spiste lækker morgenmad, og så skyndte vi os at hoppe i havet, som er varmere end i poolen,« fortæller Lis Frandsen fra feriebyen Alcudia.

Det første hold danske charterturister er nu landet på ferieøen Mallorca i Spanien.

»Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor skønt det er. Min familie og jeg plejer at rejse meget, men turen her føles næsten som første charterrejse nogensinde.«

Lis har svært ved at få armene ned af ren begejstring. For til trods for krav om mundbind og afspritning er hun og familien kommet på den ferie, som de drømte om.

Ifølge hende giver det nemlig kun tryghed, at der bliver sprittet solsenge af fra morgenstunden og gjort ekstra rent på hotellet. Og mundbind – dem skal man jo også have på hjemme, som hun siger.

Den eneste faktor, der kan sætte en lille dæmper på feriehumøret, er de halvtomme hoteller.

»Mit barnebarn spurgte, om vi skulle skynde os at smide et håndklæde på en solseng fra morgenstunden, som man gjorde i gamle dage for at sikre sig en plads, men det er på ingen måde nødvendigt, fordi her er så få mennesker,« siger Lis.

Og så er der de ledige butikslokaler. Lis fortæller, at det er tydeligt, at mange små lokale forretninger har måttet dreje nøglen om på grund af manglende turister som konsekvens af coronapandemien.

Derfor har hun og familien bevidst valgt at rejse med halvtomme kufferter, så de kan støtte lokalt på ferieøen Mallorca. Og noget af det, der inden længe skal handles ind, er en flaske champagne.

Lis fylder nemlig 70 år på torsdag, hvor både børn, svigerbørn og børnebørn skal fejre hende. Og måske også andre gæster på hotellet. Den kommende fødselar fortæller nemlig, at hun oplever, at alle turisterne i højere grad taler på kryds og tværs, end hvad hun ellers har oplevet.

»Det er nok, fordi vi alle er så glade for endelig at være kommet på ferie,« siger hun.

Lis kommer til slut med en opfordring til alle danskere: »Rejs afsted. Der er ikke noget at være bekymret for.«