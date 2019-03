Søndag gik flere tusinde frivillige rundt i landet og samlede penge ind til ofre for klimaforandringer.

Der blev samlet omkring 10,5 millioner kroner ind til Folkekirkens Nødhjælp, da nødhjælpsorganisationen afholdt landsindsamling søndag.

Det oplyser Folkekirkens Nødhjælp onsdag. Organisationen understreger, at der er tale om en prognose.

Søndag gik cirka 15.000 frivillige på gaderne for at samle ind. I år havde indsamlingen fokus på de mennesker, som er hårdest ramt af klimaforandringer.

Folkekirkens Nødhjælp oplyser, at det tager tid at få opgjort det præcise beløb. Det skyldes blandt andet, at pengene kommer fra mange kanaler. Det gælder for eksempel MobilePay.

Men ikke desto mindre glæder det generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen, at så mange frivillige hjælper med at samle ind.

- Allerførst vil jeg sige den største tak til de mange tusinde, der gik på gaden for Folkekirkens Nødhjælp i søndags. Det er utrolig vigtigt for os, at så mange danskere engagerer sig i arbejdet for verdens fattigste.

- Og så er det også vigtigt for Folkekirkens Nødhjælp, at vi med årets indsamling har fået sat fokus på, hvilke konsekvenser klimaforandringerne har de steder på kloden, som i forvejen kæmper med fattigdom og mange andre udfordringer, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Folkekirkens Nødhjælp blev skabt i 1922 af en lille gruppe danske præster i kølvandet på Første Verdenskrig.

Nødhjælpsorganisationen støtter verdens fattigste og hjælper mennesker i nød.

/ritzau/