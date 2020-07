En mand rører sit lem og filmer, da han får udløsning – og videoen uploader han som fil i en lukket gruppe på Facebook.

Under filen ligger en video af en kvinde, der penetrerer sig selv med en pink dildo. Videoen er en blandt mange, hun har delt af sig selv i gruppen.

Tusindvis af danskere har fundet et smuthul i et hemmeligt hjørne af Facebook, hvor de kan vise, når de onanerer, får blowjob eller sæber deres kønsdele ind under bruseren.

Smuthullet består i at lægge seksuelt indhold ud i filer i stedet for at uploade billeder og videoer direkte, og det gør det svært for Facebook at spore og slette indholdet, som ellers bryder Facebooks regler.

Er man først medlem af grupperne, er man få klik fra tusindvis af dickpics, nøgne bryster og explicitte sexakter, der filmes fra udøverens egen hånd.

44-årige Lasse fra Midtjylland deler flittigt pornografiske videoer og billeder i en af de Facebook-grupper, som B.T. har fået adgang til.

I en af hans videoer kan man blandt andet se ham modtage oralsex og have samleje. Han deler typisk filer, hvori han dyrker sex med sin kæreste.

»Lige når vi (Lasse og hans sexpartner, red.) er færdige med det, vi har gjort, og ligger sammen, så har vi måske taget en video af det, og så ligger man der i den rus, og så siger vi: 'Ej, skal vi ikke gøre det?', og så smækker vi en video eller et billede ind i gruppen,« siger Lasse og fortsætter:

»Det er lidt fedt, at man får de der kommentarer fra mænd og kvinder, som synes, at det er dejligt at se på. Det er også fedt, når mænd roser mænd og siger: 'Det er kraftedeme i orden, det der'.«

Finn Slemming og Bente Olesen er begge administratorer af den lukkede Facebook-gruppe 'Slemme Singler og Par'.

Gruppen har næsten 4.000 medlemmer, der er særdeles aktive, og som laver omkring 110 opslag om dagen. Der veksles mellem billeder af bryster, kvindeunderliv og dickpics og videoer af samlejer og forskellige seksuelle akter. Alt deles i filer.

Finn Slemming beskriver sin gruppe som en slags digital swingerklub, men gruppen er 'jaget' af Facebook, mener han, og har været lukket flere gange, og det er derfor, at 'Slemme Singler og Par'-administratorerne opfordrer deres medlemmer til at lægge billeder og video op i filer.

»Jeg forstår fandeme ikke Facebook. Nogen gange har de lukket gruppen, hvis folk har lagt billeder op og ikke filer. Så det er ikke for at være bussemand, at vi beder dem om det, men for at Facebook ikke skal lukke vores gruppe,« siger Finn Slemming.

I bryder jo også Facebooks regler, så er der ikke en god grund til, at Facebook lukker jeres gruppe?

»Så skal reglerne fandeme være ens over det hele. Så skal de have fat i alle de andre. Det er et marked, de nok ikke har set komme. Folk har et behov, og i stedet for at give en masse penge for at skrive på forskellige hjemmesider, så kan man bruge den her side gratis.«

Hvordan sikrer I jer mod, at mindreårige eller falske profiler, som har i sinde at misbruge indholdet, får adgang?

»Administratorerne gør meget ud af at tjekke folk, der anmoder om at blive medlem, og der er en del soldater derinde, som også holder øje. Vi er gode til at tjekke sådan noget.«

Jeg fik let adgang til 'Slemme Par og Singler' med en falsk profil, hvor jeg løj om min alder og ikke havde et tydeligt profilbillede, og jeg kunne lige så godt være en 12-årig eller en person, der ville dele det seksuelle indhold videre. Hvor gode er I til at sikre jer mod det, mener du?

»Det er svært, det ved jeg ikke. Der kan jo være nogle fake profiler en gang imellem. Det er ikke til at undgå. Men forleden slettede Bente (Bente Olesen, den anden administrator, red.) 100 profiler, fordi de så forkerte ud. Hun går virkelig i dybden.«

B.T. har siden 25. maj forsøgt at forholde Facebook til, at det flyder med – ifølge deres eget regelsæt – ulovligt seksuelt indhold i mediets grupper.

Dengang lød svaret, at hvis vi sendte udpluk af gruppernes indhold, ville det blive 'sendt til undersøgelse'. Herefter har der dog været massiv radiotavshed på trods af B.T.s gentagne henvendelser og rykkere for svar.

Mandag skrev Facebook, at sagen efter to måneder fortsat ikke er blevet undersøgt til bunds, men tirsdag modtog B.T. en ny mail:

'Vi har gennemgået de grupper, I har gjort os opmærksom på og fjernet det indhold, der har været i strid med vores retningslinjer. Otte af de elleve grupper er i øvrigt blevet fjernet helt fra platformen,' skriver Facebooks talsmand:

'De resterende grupper vil blive orienteret om, at vi ikke tillader den slags indhold og risikerer selvfølgelig også at blive fjernet, hvis ikke de overholder vores retningslinjer.'

Det siger Facebook: I en mail til B.T. skriver en talsmand for Facebook tirsdag: "Vi begrænser visning af nøgenhed og seksuel aktivitet, fordi nogle af vores brugere kan være mere følsomme over for den slags indhold, men også for at forhindre deling af indhold, der ikke er givet samtykke til, eller som involverer mindreårige. Vores retningslinjer omkring nøgenhed er dog blevet mere nuanceret over tid, og vi tillader fx nøgenhed, når det er delt i kontekst af amning, i forbindelse med en protest, eller hvis det tjener et uddannelsesmæssigt eller medicinsk formål. Til gengæld trækker vi grænsen ved synlige kønsdele og indhold af pornografisk karakter. Vi fjerner indhold, der overtræder vores retningslinjer, så snart vi opfanger det eller bliver gjort opmærksom på det, uanset hvilket format, det er lagt op i. Vi har gennemgået de grupper, du har gjort os opmærksom på og fjernet det indhold, der har været i strid med vores retningslinjer. Otte af de elleve grupper er i øvrigt blevet fjernet helt fra platformen. De resterende grupper vil blive orienteret om, at vi ikke tillader den slags indhold og risikerer selvfølgelig også at blive fjernet, hvis ikke de overholder vores retningslinjer."