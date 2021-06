Udsigten til en sommer i udlandet, giver danskerne rejsefeber. Så mange vil afsted, at de to store muskler i den danske rejsebranche – Spies og Bravo Tours – ikke har kunnet følge med efterspørgslen.

Det betyder, at begge rejsebureauer har måttet diske op med ekstra ansættelses-aftaler.

»Det er, som om proppen er slået af flasken. Vi har slet ikke kunnet følge med i vores salgssektion.«

»Vi er blevet lagt ned. Folk har rigtig mange spørgsmål – især om corona og regler. Så vi har mandet op. Alle, der var sendt hjem på lønkompensation, er tilbage, vi har hyret fire-fem ekstra, og vi er i gang med at rekruttere nye sælgere for at kunne imødekomme efterspørgslen. Det er kun skønt, da vi mere eller mindre har været tvangslukket i 15 måneder,« siger den administrerende direktør i Spies, Jan Vendelbo.

Mallorca er et af de steder, danskerne har solbrillerne rettet mod.

Han forklarer, at bureauet de seneste tre uger har ligget på et salgsniveau, der er dobbelt så højt som i samme periode sidste år. I gennemsnit sælger Spies således 1.000 rejser daglig.

Også Bravo Tours melder der om positive bookingtal.

»I gennemsnit sælger vi omkring 80-100 rejser i timen, sådan har det været de seneste tre til fire uger. Den helt store forskel er nu, at danskerne booker i skolernes ferie,« siger den administrerende direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, og fortsætter:

»Derfor har vi også ansat tre nye medarbejdere, for vi har ikke kunnet følge med. Det er, som om folk har sluppet nervøsiteten, og det er bare skønt,« siger han.

Jagter du en billig rejse? Her har du 4 tips Ole Stouby, administrerende direktør i travelmarket.dk, kommer her med fire bud på, hvordan du får fingrene i en billig rejse: 1. Vær fleksibel Jo mere fleksibel du er i forhold til dine rejsekriterier, jo større er din chance for at finde en billig rejse. Start derfor din søgning med at vælge flere afrejsedatoer samt alle afrejselufthavne og alle destinationer.

2. Hold øje med priserne

Priser på rejserne ændrer sig hele tiden – særligt i denne coronatid. Men hvis du vil undgå at sidde og søge hver dag, er det en god idé at få gratis prisovervågning med dine præferencer såsom afrejselufthavn, destination og afrejseuge. Så vil du dagligt få en mail med de billigste pakkerejser i markedet.





3. Specificeret eller uspecificeret rejse

Reglen er ganske enkel. Med en specificeret rejse ved du, hvad du får. Med en uspecificeret ved du det ikke. Har du fx en familie med børn, er det derfor bedst at vælge en specificeret rejse, og prisen er oftest ikke meget dyrere end en uspecificeret.

4. Når højsæsonen er i gang, så er vejret afgørende for priserne

Der er ikke nogen fast regel for, hvornår det er bedst at købe en afbudsrejse. Men meget afhænger af vejret, for når vejret er rigtig godt i Danmark, er priserne på a­fbudsrejser lave. Er vejret derimod køligt, eller er der regn og blæst, ja så stiger priserne. Det er udbud og efterspørgsel, der oftest bestemmer priserne.

Særligt Spanien, Grækenland, Portugal, Cypern og Bulgarien er populære destinationer for danskere i alle aldre, forklarer de to administrerende direktører.

Solhungrende danskere kan lige nu rejse til en række lande og regioner i Europa, uden at man ifølge loven skal gå i karantæne, når man kommer hjem.

Ifølge Udenrigsministeriets rejsevejledninger gælder det blandt andet dele af Spanien, Portugal og Italien. Mens der kan rejses til hele Polen, Bulgarien og Malta.

26. juni forventes lempelser til flere rejsedestinationer, hvorfor Jan Vendelbo og Peder Hornshøj forventer et yderligere boom.

Boardingpass, pakkede kufferter og glade turister kan igen ses i lufthavnen.

Jan Vendelbo fortæller, at man i Spies har arbejdet med forskellige modeller for, hvorvidt danskerne ville booke ferie i udlandet. Men den store efterspørgsel kommer alligevel bag på direktøren:

»Vi forventede en effekt og vidste, der var en stor rejselyst. Men vi er alligevel blevet overrasket over, at salget er fordoblet.«

»Vi har ingen efterspørgsel haft i flere måneder, og at vi jo aldrig har stået i en lignende situation (med corona, red.). Men det er bestemt en positiv overraskelse.«

Trods de positive meldinger kommer Spies ikke tilbage på samme niveau som før corona. I hvert fald ikke i år, men Jan Vendelbo håber, det kan ske næste år.

Pristjek: De billigste rejser lige nu B.T. har allieret sig med travelmarket.dk, der herunder kommer med dugfriske pristjek på forskellige rejsedestinationer. Rejser fra København Fra København til Spanien: 2.650 kroner Fra København til Grækenland: 1.745 kroner Fra København til Tyrkiet: 1.398 kroner Fra København til Spanien: 2.188 kroner Rejser fra Billund Fra Billund til Spanien: 2.190 kroner Fra Billund til Grækeland: 2.055 kroner Fra Billund til Malta: 2.225 kroner Fra Billund til Tyrkiet: 1.498 kroner Priserne inkluderer fly og hotel i otte dage i skolernes sommerferie. Priserne er fundet på travelmarket.dk 3. juni 2021.

»Vi får ikke en normal sommer. Vi havde håbet, vi kunne sælge 40-50 procent af en normal sommer. Men jeg tror, vi kan nå op på 75 procent, og det ville være fantastisk. Vi har også hentet større fly fra Oslo til Danmark, så vi kan håndtere efterspørgslen.«

»Men for os er det her en ny start. Vi bygger en ny forretning op, fordi vi har været lukket så længe. Vi troede, at normalen ville komme tilbage i 2023, men med den store efterspørgsel til sommer – og den kommende vinter – så håber vi, at vi i sommeren 2022 ligner noget, der er normalt. Hvis der ikke sker noget uforudset,« lyder det fra Jan Vendelbo.

Den store trang til at komme til udlandet har dog også konsekvenser. Det fortæller Carlos Villaro Lassen, der er administrerende direktør i Feriehusudlejernes brancheforening, til Ritzau og henviser til flere aflysninger af danske sommerhuse.

Den historie kan du læse HER.